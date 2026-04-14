Kuveyt'te binlerce kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

Kuveyt hükümeti, aralarında İslam dünyasında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü vaiz Nebil el-Avadi'nin de bulunduğu 2 bin 182 kişinin vatandaşlığını iptal ettiğini duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan karar, ülkede büyük yankı uyandırdı.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kuveyt resmi gazetesinde yer alan Emirlik kararnamesine göre, çoğunluğu evlilik veya benzeri yollarla sonradan vatandaşlık hakkı kazanmış olan 2 bin 182 kişinin vatandaşlığına son verildi. Kararnamede, bu toplu iptalin gerekçelerine dair detaylı ve net bir açıklama yapılmadı.

NEBİL EL-AVADİ'DEN İLK TEPKİ: "HAMDOLSUN"

Vatandaşlıktan çıkarılanlar arasında en dikkat çeken isim, sosyal medyadaki dini içerikli videolarıyla tanınan Nebil el-Avadi oldu. Kararın ardından X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden bir açıklama yapan Avadi, "Her halimize hamdolsun. Allah'tan geldik, O'na döneceğiz" ifadelerini kullandı.

GAZZE ELEŞTİRİLERİ VE "BİDUN" GEÇMİŞİ

Arap dünyasını İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yeterli desteği vermemekle suçlayan sert eleştirileriyle son dönemde gündeme gelen 1970 doğumlu Avadi'nin hareketli vatandaşlık serüveni; 1998'de "vatansızlar" (Bidun) kategorisindeyken vatandaşlık alması, 2014'te vatandaşlıktan çıkarılması, 2018'de yeniden vatandaşlığa kabul edilmesi ve son olarak 2026'daki kararname ile tekrar vatandaşlığını kaybetmesiyle dikkat çekiyor.

KUVEYT'İN "VATANSIZLAR" (BİDUN) SORUNU

Kuveyt'te toplumun önemli bir kesimini oluşturan ve "Bidun" (Vatansızlar) olarak adlandırılan grup, 1961'deki bağımsızlık sonrası kayıt altına alınmayan bedevi kökenli kabilelerden oluşuyor. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede, Kuveyt doğumlu olmalarına rağmen vatandaşlık haklarından mahrum kalan bu kişilerin sayısının 100 bini aştığı tahmin ediliyor. (AA)