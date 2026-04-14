65 bin ton kaya ile adanın etrafını barikatlarla çevirecekler

65 bin ton kaya ile adanın etrafını barikatlarla çevirecekler
Pasifik'teki küçük ada ülkeleri, yükselen deniz suyuna karşı kıyı setleri ve dolgu arazilerle tutunmaya çalışıyor. Samoa'da mezarlar sular altında kalırken Marshall Adaları için 65 bin ton kaya taşınıyor, Tuvalu'da adayı baştan sona çevreleyecek kesintisiz set tartışılıyor. Uzmanlar bu savaşın kazanılamayacağı konusunda hemfikir.

Pasifik'teki alçak adalar, yükselen deniz suyuna karşı kıyı setleri ve dolgu arazilerle tutunmaya çalışıyor. Samoa'da, Marshall Adaları'nda, Tuvalu'da kıyı toplulukları evlerini, yollarını, hatta mezarlıklarını korumak için beton ve kaya yığıyor. Ama uzmanlar bu yarışın kazanılamayacağını söylüyor.

EVLER VE MEZARLAR SU ALTINDA KALDI

Samoa'nın Upolu adasında Lauli'i köyünde yükselen deniz, eski kıyı duvarını aşarak evlerin içine girdi, ailelerin mezarları hasar gördü. Mayıs 2025'te Yeni Zelanda finansmanıyla tamamlanan yeni bir set yapıldı.

Benzer tablolar Pasifik'in pek çok noktasında tekrarlanıyor; alçak kıyılarda küçük bir deniz yükselmesi bile dalgaların erişimini genişletip okyanus suyunu yerleşim alanlarına sokuyor.

Uzmanlar setlerin bazı sorunları çözerken beraberinde yeni sorunlar getirdiğini vurguluyor. Rijit setler dalga dinamiklerini bozuyor, komşu alanlardaki erozyonu artırıyor, sorunu kıyının başka noktasına taşıyor.

2021 tarihli bir araştırma, kırsal Pasifik kıyılarını çökmüş set kalıntılarıyla dolu alanlar olarak tanımladı. Araştırmacı Patrick Nunn, bakım yapılmayan yapıların kısa sürede işlevsiz hale geldiğine dikkat çekti.

ADANIN TAMAMINI ÇEVRELEMEK İSTİYORLAR

Marshall Adaları'nın Ebeye bölgesindeki set projesi için Dünya Bankası destekli çalışma kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nden 65 bin ton kaya taşınması planlanıyor.

Tuvalu'daki Nanumea'da tartışma daha da ileri bir noktaya taşındı. Başkent Funafuti'de deniz doldurularak yedi hektar alan geri kazanıldı.

Nanumea'da ise kıyılar beton bloklarla güçlendirildi. Bazı vatandaşlar ise bölgesel korumanın yetmediği kanısında ve adanın tamamını çepeçevre saracak kesintisiz bir set istiyor.

"Nanumea Kurtuluş Deniz Seti Projesi" adı verilen öneri henüz fizibilite finansmanı bile bulamadı. Uzmanlar, böyle bir yapının akıntı, sediment, drenaj ve lagün-okyanus su dolaşımı gibi onlarca değişkenin analizini gerektirdiğini ve sürekli bakım isteyen kalıcı bir mühendislik sistemi anlamına geldiğini belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Dünya
Trump bu sefer de Meloni'ye çattı! "Cesur olduğunu sandım, yanılmışım"
Trump bu sefer de Meloni'ye çattı! "Cesur olduğunu sandım, yanılmışım"
Dünyanın en ince gökdeleni deniyor: Rüzgarda beşik gibi sallanıyor
Dünyanın en ince gökdeleni deniyor: Rüzgarda beşik gibi sallanıyor
İsrail muhalefeti tepkisini ortaya koydu! “İtalya kararı, Netanyahu’nun başarısızlığının kanıtı”
İsrail muhalefeti tepkisini ortaya koydu! “İtalya kararı, Netanyahu’nun başarısızlığının kanıtı”