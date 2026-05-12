Kuma krizi kanlı bitti! Öğle uykusunda eşinin cinsel organını kesti

İtalya’nın Campania bölgesinde yaşayan Bangladeşli bir çift arasında çıkan kriz kanlı bir saldırıyla sonuçlandı. Kısa süre önce İtalya’ya taşındıkları belirtilen çiftin, adamın “eve başka bir kadın getirme” isteği nedeniyle uzun süredir tartışma yaşadığı öne sürüldü.

İddiaya göre 35 yaşındaki adam, eşiyle yaptığı konuşmada daha büyük bir eve taşınmaları gerektiğini söyledi. Kadın ise bu teklifin arkasında eve ikinci bir kadın getirme planı olduğunu öğrenince duruma sert tepki gösterdi. Çift arasında günlerdir süren gerginliğin ardından olayın yaşandığı gün korkunç bir saldırı meydana geldi.

AMELİYATA ALINDI AMA...

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre kadın, eşinin öğle uykusuna yatmasını bekledi. Daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla saldırıya geçen kadın, kocasını ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan adam için sağlık ekiplerine haber verildi.

Hastaneye kaldırılan adamın acil ameliyata alındığı öğrenildi. Ancak doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kopan uzvun yeniden yerine dikilemediği belirtildi. Olayın ardından polis ekipleri eve gelerek inceleme başlatırken kadın gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, saldırının planlı olup olmadığını araştırdığı ifade edildi. Yetkililer, kadının saldırı öncesinde eşinin yemeğine veya içeceğine uyuşturucu madde karıştırıp karıştırmadığını da inceliyor. Kadına “cinayete teşebbüs” suçlaması yöneltildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA SIZDIRILDI

Öte yandan olay yalnızca saldırıyla değil, sonrasında yaşanan skandalla da gündeme geldi. Adamın hastane yatağında çekilen görüntüleri ile tıbbi torba içinde taşınan kopan uzvun fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girdi. Kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

Mağdur adamın avukatları Angelo Pisani ve Sergio Pisani, görüntülerin izinsiz şekilde paylaşılmasının insan hakları ve hasta mahremiyetinin açık ihlali olduğunu belirtti. Avukatlar, görüntüleri çeken ve internette yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve olayın “benzeri az görülen bir aile içi şiddet vakası” olduğunu açıkladı.