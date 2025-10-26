Kraliyet mücevherleri çalınmıştı! Louvre soygununda 2 gözaltı

Kraliyet mücevherleri çalınmıştı! Louvre soygununda 2 gözaltı
Yayınlanma:
Fransa’da bulunan Louvre Müzesi’nden tarihi eserlerin çalındığı soyguna ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa’daki Louvre Müzesi’nde, 19 Ekim günü meydana gelen soygun, “ulusal utanç” olarak nitelendirilmiş ve müze yönetimi üst düzey güvenlik önlemleri almıştı. Hırsızlar, müzeden Napolyon ve İmparatoriçe’ye ait koleksiyondan dokuz mücevheri çalmış ve kaçarak uzaklaşmıştı.

Louvre'da soygun alarmı: Paha biçilmez mücevherler yeraltı kasasına taşındıLouvre'da soygun alarmı: Paha biçilmez mücevherler yeraltı kasasına taşındı

ESERLER YÜKSEK GÜVENLİKLİ KASALARA TAŞINDI!

Müzenin en değerli parçalarından oluşan mücevher koleksiyonu, Cuma günü büyük bir gizlilik içinde ve polis eskortuyla Fransa Merkez Bankası'nın yeraltındaki yüksek güvenlikli kasalarına nakledildi.

soygun.webp

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Fransız basını, 19 Ekim’de meydana gelen Louvre Müzesi'ndeki soygunla bağlantılı 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden birinin, geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında Paris’te bulunan Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda Cezayir’e gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındığını ifade edilirken diğer şüphelinin ise Paris'te gözaltına alındığı ve 2 kişinin de 30’lu yaşlarda olduğu kaydedildi.

Kaynak:DHA

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Dünya
Petrol tesisinde ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı!
Petrol tesisinde ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı!
Kamala Harris yeniden adaylık peşinde: Henüz bitmedim
Kamala Harris yeniden adaylık peşinde: Henüz bitmedim