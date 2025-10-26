Kraliyet mücevherleri çalınmıştı! Louvre soygununda 2 gözaltı

Fransa’daki Louvre Müzesi’nde, 19 Ekim günü meydana gelen soygun, “ulusal utanç” olarak nitelendirilmiş ve müze yönetimi üst düzey güvenlik önlemleri almıştı. Hırsızlar, müzeden Napolyon ve İmparatoriçe’ye ait koleksiyondan dokuz mücevheri çalmış ve kaçarak uzaklaşmıştı.

Louvre'da soygun alarmı: Paha biçilmez mücevherler yeraltı kasasına taşındı

ESERLER YÜKSEK GÜVENLİKLİ KASALARA TAŞINDI!

Müzenin en değerli parçalarından oluşan mücevher koleksiyonu, Cuma günü büyük bir gizlilik içinde ve polis eskortuyla Fransa Merkez Bankası'nın yeraltındaki yüksek güvenlikli kasalarına nakledildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Fransız basını, 19 Ekim’de meydana gelen Louvre Müzesi'ndeki soygunla bağlantılı 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden birinin, geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında Paris’te bulunan Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda Cezayir’e gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındığını ifade edilirken diğer şüphelinin ise Paris'te gözaltına alındığı ve 2 kişinin de 30’lu yaşlarda olduğu kaydedildi.