Louvre'da soygun alarmı: Paha biçilmez mücevherler yeraltı kasasına taşındı

Geçtiğimiz hafta gündüz vakti yaşanan ve "ulusal utanç" olarak nitelendirilen tarihi mücevher soygununun ardından Louvre Müzesi, benzeri görülmemiş bir güvenlik önlemi aldı. Fransız RTL radyosunun haberine göre, müzenin en değerli parçalarından oluşan mücevher koleksiyonu, Cuma günü büyük bir gizlilik içinde ve polis eskortuyla Fransa Merkez Bankası'nın yeraltındaki yüksek güvenlikli kasalarına nakledildi.

ALTIN REZERVLERİNİN YANINA GİTTİLER

Operasyonla, soygunun gerçekleştiği Apollon Galerisi'nde sergilenen paha biçilmez "Kraliyet Mücevherleri" koleksiyonu da dahil olmak üzere, müzenin çeşitli bölümlerindeki en değerli parçaların taşındığı bildirildi. Mücevherlerin yeni adresi, Paris'in merkezindeki banka binasının 27 metre altında yer alan ve Fransa'nın altın rezervlerinin %90'ının saklandığı "kale" gibi korunan kasalar oldu.

TARİHİ SOYGUN GÜVENLİK ZAFİYETİNİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yaşanan soygunda, hırsızlar bir kamyon kasasındaki vinçle müzenin balkonuna ulaşmış, altı-yedi dakika gibi kısa bir sürede vitrinleri kırarak 88 milyon euro değerindeki mücevherleri çalıp scooterlarla kayıplara karışmıştı. Soygun, kamuoyunda büyük bir infiale yol açarken, birçok siyasetçi olayı "ulusal bir aşağılanma" olarak tanımlamıştı.

Olay, aynı zamanda Louvre'daki güvenlik zafiyetini de gözler önüne sermişti. Müze yetkilileri, daha önce defalarca yatırım eksikliği konusunda uyarıda bulunduklarını açıklamıştı.

Bu operasyon, sadece Louvre'u değil, tüm Avrupa'daki müzeleri alarma geçiren soygun dalgasının son halkası oldu. Son yıllarda Avrupa'da müze soygunlarında kaygı verici bir artış yaşanırken, sadece Fransa'da son birkaç ay içinde en az dört müzenin soyulduğu biliniyor.