Körfez'de mahsur denizciler tükenme noktasında! Ateşkes bile yetmedi

Körfez'de mahsur denizciler tükenme noktasında! Ateşkes bile yetmedi
Yayınlanma:
Ortadoğu’da kırılgan ateşkesin yarattığı görece sükûnet, kritik deniz geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan krizi hafifletmedi. Basra Körfezi genelinde ve Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında demirleyen yüzlerce ticari gemi haftalardır limanlara giriş yapamazken, mürettebatlar hem güvenlik hem de insani koşullar nedeniyle giderek artan bir tükenmişlik yaşıyor.

Ortadoğu’da ilan edilen geçici ateşkes, bölgedeki askeri gerilimi kısmen düşürse de deniz ticaretinin en kritik hatlarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizlik devam ediyor. İnsansız hava araçları, olası deniz mayınları ve güvenlik risklerine ilişkin endişeler nedeniyle bölgedeki tanker trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

Uzmanlar ateşkes sonrası açıkladı: Düşen petrol fiyatı pompaya ne zaman yansıyacak?Uzmanlar ateşkes sonrası açıkladı: Düşen petrol fiyatı pompaya ne zaman yansıyacak?

Basra Körfezi içinde farklı noktalarda demirleyen yüzlerce gemi, haftalardır hareket izni bekliyor. Denizcilerden biri uluslararası basına yaptığı açıklamada, “Yüklü onlarca tankerle açıkta bekliyoruz. Ne ileri gidebiliyoruz ne geri dönebiliyoruz” sözleriyle sahadaki çıkmazı özetledi. Aynı kaynak, birçok mürettebat üyesinin artık gemiden ayrılmayı talep ettiğini de aktardı.

DENİZCİLER MENTAL ÇÖKÜŞ YAŞIYOR

Krizin yalnızca lojistik değil, insani bir boyut kazandığı da bildirildi. Gemilerde uzun süredir devam eden belirsizlik, mürettebat arasında ciddi psikolojik baskıya yol açmış durumda. Bazı denizcilerin görevlerini bırakma kararı aldığı, hatta bazı gemilerde “mental çöküş” vakalarının yaşandığı ifade edildi. Denizci destek hatlarının devreye girmesine rağmen, sahadaki koşulların giderek ağırlaştığı belirtildi.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

International Transport Workers' Federation verilerine göre, bölgedeki çatışmaların başlangıcından bu yana yaklaşık 300 gemiden bin civarında başvuru yapıldı. Başvuruların önemli bir kısmını, ülkelerine geri dönmek isteyen denizciler oluşturuyor. Örgüt, güvenlik risklerinin yanı sıra maaş gecikmeleri, gıda ve temiz suya erişimde yaşanan sorunların da krizi derinleştirdiğini vurguladı.

"MEVCUT DURUM SÜRDÜRÜLEMEZ"

Denizcileri temsil eden Nautilus International yetkilileri ise gemilerdeki personelin kendisini “kolay hedef” gibi hissettiğini belirterek, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu ifade etti. Kuruluş temsilcileri, en gerçekçi çözümün riskli bölgedeki mürettebatın tamamen tahliye edilmesi olduğunu savundu.

UKRAYNALI DENİZCİLERE YÖNELİNDİ

Buna karşın denizcilik şirketleri, tehlikeli bölgelere personel göndermekte giderek daha fazla zorlanıyor. Uluslararası kurallara göre çalışanlar riskli görevleri reddetme hakkına sahip olsa da, yüksek maaş teklifleri ve ek primlere rağmen yeterli personel bulunamıyor. Bazı şirketlerin, alternatif olarak savaş bölgelerinden çıkamayan Ukraynalı denizcilere yöneldiği iddia edildi.

TEDARİK ZİNCİRLERİNDE YENİ SORUNLAR

The Guardian’ın aktardığı bilgilere göre, bölgedeki tıkanıklık yalnızca denizcilik sektörünü değil, küresel enerji arz zincirini de tehdit ediyor. Uzmanlar, Hürmüz hattındaki uzun süreli bir kilitlenmenin petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ve tedarik zincirlerinde yeni krizler doğurabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı