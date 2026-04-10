Uzmanlar ateşkes sonrası açıkladı: Düşen petrol fiyatı pompaya ne zaman yansıyacak?

ABD ile İran arasında son anda varılan ateşkes, savaşan ülkeler arasındaki gerginliği anında hafifletmiş olsa da, benzin fiyatlarını son yılların en yüksek seviyesine çıkaran yakıt maliyetlerindeki düşüşün hissedilmesinin zaman alacağı belirtiliyor. Uzmanlar, fiyatların bu hafta sonu itibarıyla düşmeye başlayabileceğini ancak bunun birkaç hafta sürebileceğini söylüyor.

ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda varılan iki haftalık ateşkes, küresel enerji piyasalarında rahatlama yaratırken, sürücülerin pompa fiyatlarındaki düşüşü hemen hissetmeyeceği öngörülüyor. Uzmanlar, ateşkesin devamı halinde fiyatların gerileyebileceğini ancak bozulma durumunda yeniden yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

GASBUDDY UZMANI: "DÜŞÜŞ BİRKAÇ HAFTA SÜREBİLİR"

GasBuddy'de petrol uzmanı olan Patrick De Haan, pompa fiyatlarının bu hafta sonu itibarıyla düşmeye başlayabileceğini, ancak bu düşüşün başlangıçta küçük olmasının beklendiğini söyledi. De Haan, “Durum böyle devam ederse ve daha da kötüleşmezse, yeterli bir marjı var. Ancak bu noktaya gelmemiz muhtemelen birkaç hafta sürer” dedi.

De Haan ayrıca, ateşkes anlaşmasının bozulması halinde benzin fiyatlarındaki herhangi bir düşüşün hızla tersine dönebileceği konusunda uyarıda bulundu: “Ani bir durma veya yeniden tırmanma olursa, düşüşler duracak ve fiyatlar tekrar yükselmeye başlayabilir.”

EKONOMİSTLER: "FİYATLAR HASSAS BİR DÖNEMDE"

Oxford Economics'in baş ABD ekonomisti Bernard Yaros, “Ateşkes devam ederse, benzin fiyatlarının en azından sabitleneceğini, hatta düşebileceğini tahmin ediyorum. Ancak yine de, bu durum gerçekten de küresel enerji piyasasının Hürmüz Boğazı'ndan geçişin güvenliği konusundaki algısına bağlı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Moody's Analytics'in baş ekonomisti Mark Zandi ise önümüzdeki birkaç hafta içinde petrol fiyatlarının varil başına 90 dolar civarında sabitlenmesi halinde, benzin fiyatlarının düşmeye devam edeceğini ve galon başına 3,75 dolar civarında sabitleneceğini öngörüyor. Zandi, yıl sonuna kadar petrolün varil başına 80 dolar civarına düşmesini ve ABD'deki benzin fiyatlarının galon başına 3,50 dolar civarında seyretmesini bekliyor. Zandi, “Bir süreliğine galon başına 3 doların altına düşeceğini sanmıyorum. Fiyatlar roket gibi yükseliyor, tüy gibi düşüyor” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Küresel petrol fiyatları çarşamba günü varil başına 95 doların altına düştü. Bu rakam, iki haftalık ateşkes öncesindeki seviyelerin altında olsa da, şubat sonundaki çatışmaya kadar geçen günlerde ham petrolün 65 ila 75 dolar aralığında seyrettiği döneme kıyasla hala oldukça yüksek.

Normalde dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki durum hâlâ hassas. İranlı medya kuruluşları, Tahran'ın boğazdan geçen tanker trafiğini askıya aldığını ve Lübnan'daki İsrail saldırıları nedeniyle Washington ile yapılan anlaşmadan çekilmeyi düşündüğünü bildiriyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise Başkan Trump'ın boğazın kapatıldığına dair haberlerden haberdar olduğunu ancak bu haberlerin “yanlış” olduğunu söyledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

