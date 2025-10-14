Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı

Yayınlanma:
İspanya’nın Valensiya kentinde, 15 yıldır kayıp olan 89 yaşındaki Antonio F.’nin iskelet kalıntıları, fırtınanın yol açtığı su sızıntısının ardından kendi dairesinde bulundu. Komşuları huzurevine taşındığını sandıüı Antonio'nun tek başına yaşadığı öğrenildi.

İspanya’nın Valensiya kentinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Yaklaşık 15 yıldır kayıp olan 1936 doğumlu emekli duvar ustası Antonio F., kentte yaşanan fırtınanın neden olduğu sel ve su sızıntısı sonrası, kendi dairesinde iskelet haline gelmiş bedeniyle bulundu.

spanya-valensiya.png

15 YILDIR KAYIPTI, HERKES HUZUREVİNDE SANDI

The Mirror'un haberine göre, Antonio F. en son 2010 yılında komşuları tarafından görülmüştü. O tarihten sonra çevredekiler, yaşlı adamın bir huzurevine taşındığını düşünmüştü.

Ancak geçtiğimiz hafta sonu, La Fuensanta semtindeki altı katlı binada yaşanan su sızıntısı ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, altıncı kattaki uzun süredir kullanılmayan daireye balkondan merdivenle girince korkunç manzarayla karşılaştı.

antoniso-famoso.jpg

EV GÜVERCİNLE DOLUYDU, HER YER HARABEYDİ

Ekipler, evin içinin kum, güvercin ölüleri ve dışkılarıyla kaplandığını, odaların harabeye döndüğünü belirtti.

Antonio’nun kalıntıları yatak odasında, bazı kemik parçaları ise güvercinler tarafından oturma odasına taşınmış halde bulundu.

Yetkililer, “Böylesine bir olayla daha önce hiç karşılaşmadık” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Mardin'de yanmış ceset bulundu! Üzerinden kimlik çıkmadıMardin'de yanmış ceset bulundu! Üzerinden kimlik çıkmadı

CİNAYET ŞÜPHESİ YOK

Olayı Ulusal Polis’in Cinayet Birimi devraldı, ancak ilk incelemelere göre cinayet şüphesine rastlanmadı. Dairenin içeriden kilitli olduğu, cesedin Valensiya Adli Tıp Enstitüsü’ne gönderilerek otopsi yapılacağı bildirildi.

Aracından ceset çıkan ünlü şarkıcıya kötü haber!Aracından ceset çıkan ünlü şarkıcıya kötü haber!

FIRTINA SU SIZINTISI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, binanın alt katında yaşayan 81 yaşındaki bir kadının dairesine su sızmasıyla fark edildi.

Kadının oğlu yaşananlarla ilgili “Sigortayı aradım ama itfaiyeyi çağırmamı söylediler. Su annemin odasına akıyordu. Yukarıdan kimseyi yıllardır görmemiştik. Fırtınadan kırılan pencerelerden giriyor sandık ama meğer çatıda tıkanan bir gider yüzündenmiş” ifadelerini kullandı.

Ekipler daireyi kontrol ettiğinde, Antonio’nun yıllar önce hayatını kaybettiğini, evin ise güvercinler tarafından istila edilip harabeye döndüğünü tespit etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

