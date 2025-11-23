Kiliseden kaçırılan 38 kişinin kurtarıldığını açıkladı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkenin batısındaki Kwara eyaletinde bir kiliseden kaçırılan 38 kişinin tamamının güvenlik güçleri tarafından sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. Tinubu, açıklamasını ABD merkezli X platformundaki hesabından yaparak ülke genelindeki güvenlik operasyonlarının sürdüğünü vurguladı.

Tinubu, güvenlik çalışmalarını doğrudan koordine edebilmek için Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılımını iptal ettiğini hatırlattı ve alınan sonuçların bu kararın yerinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Devlet Başkanı ayrıca, Niger eyaletindeki St. Mary’s School’a düzenlenen baskında kaçırılan kişilere ilişkin de güncel bilgi paylaştı. Saldırı sonrası kaybolan öğrencilerden 51’inin bulunduğunu söyleyen Tinubu, kalan kişilerin de bulunması için operasyonların sürdüğünü aktardı.

“HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ BENİM SORUMLULUĞUM ALTINDA KORUNACAK”

Ülke çapındaki güvenlik durumunu yakından takip ettiğini belirten Tinubu, Nijerya halkına güven vermeyi amaçlayan mesajında, “Güvenlik bizim mutlak önceliğimizdir ve vatandaşlarımızın güvenliği yönetimimiz altında korunacaktır” ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR ARDI ARDINA GELMİŞTİ

Kwara eyaletinin Eruku bölgesindeki Christ Apostolic Kilisesi 18 Kasım’da silahlı kişiler tarafından hedef alınmış ve çok sayıda kişi kaçırılmıştı.

21 Kasım’da ise terör örgütü mensupları Niger eyaletindeki St. Mary's School adlı okula baskın düzenleyerek öğrencileri ve çalışanları kaçırmıştı. Okul saldırısında kaçırılan 300’den fazla kişiden 51’i kendi imkânlarıyla kaçmayı başarmıştı.