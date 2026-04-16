Kebap aldı, servet ödedi! Aynı yöntemle binlerce lira vurgun

Rio de Janeiro’nun dünyaca ünlü Copacabana Sahili’nde İngiliz bir turist, basit bir sokak yemeği için yaklaşık 1500 sterlin ödeyerek dolandırıldı. Kart cihazına girilen hatalı tutar nedeniyle gerçekleşen olay, bölgedeki turist dolandırıcılığı vakalarını yeniden gündeme taşıdı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yaşanan olayda, İngiliz bir turist sahilde satın aldığı sokak yemeği için fahiş bir ödeme yapmak zorunda kaldı. Polis kaynaklarına göre olay, Copacabana Beach’te bir sokak satıcısının kart ödeme cihazına kasıtlı olarak hatalı tutar girmesiyle gerçekleşti.

Turistin yaklaşık 10 real (1,5 sterlin) ödemesi gerekirken hesabından 10 bin real (yaklaşık 1480 sterlin) çekildiği tespit edildi. Olayın ardından şüphelilerden biri gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Yetkililer, benzer yöntemlerle daha önce de turistlerin dolandırıldığını belirtti. Son dönemde iki Arjantinli turistin iki içecek için yaklaşık 7 bin real, Kolombiyalı bir turistin ise tek bir kokteyl için 2500 real ödediği kaydedildi.

Turist polisi, sahil bölgelerinde denetim eksikliğinin bu tür olayları artırdığını vurgulayarak güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiğini ifade etti. Buna rağmen Rio de Janeiro’nun turist çekmeye devam ettiği ve ülkenin geçtiğimiz yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaştığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

