Kaybolan keçisini ararken altın buldu: Binlerce kişi o bölgeye akın etti

Kenya’nın batısındaki West Pokot bölgesine bağlı Cheporor yakınlarında kayıp keçisini arayan Manasse Lomachar isimli bir çobanın nehir yatağında 3 gram altın bulması, ülkede büyük bir servet avı başlattı. Çobanın çıkardığı altını 280 dolar yani 36 bin Kenya Şilini karşılığında satmasının ardından haber kısa sürede yayıldı.

Ağustos ayı başında kulaktan kulağa yayılan büyük keşif söylentileri üzerine nehir yatağına kısa sürede 10 bine yakın insan akın etti. BBC’nin haberine göre, yaşanan kitlesel akın bölgesel bir hücuma dönüşürken sahadaki arayıcı sayısının şu günlerde 2 bin 500 kişi seviyesinde seyrettiği belirtiliyor.

EKONOMİK DAR BOĞAZ HERKESİ NEHİR YATAĞINA TAŞIDI

Geçim sıkıntısı, ağırlaşan yaşam şartları ve okul masrafları insanları nehir yatağında altın aramaya çeken en büyük etken oldu. Kolay erişilebilir yüzey altını tükendikçe arayıcılar kazma ve küreklerle sert toprağı kazarak derin çukurlar açmaya başladı. Çıkarılan tortuların kaplarda suyla yıkanıp elendiği bölgede, zaman zaman 78 bin Kenya Şilini değerinde büyük parçalar da gün yüzüne çıkarıldı.

Uganda sınırını geçerek bölgeye gelen Ugandalı madenci Mugisha Godfrey, sadece ulaşım için 100 bin Uganda Şilini harcadığını belirterek, "Ağaçların altında uyuyoruz ve sabah olduğunda çalışmaya devam ediyoruz. Bazen hem gece hem gündüz çalışıyoruz" sözleriyle yaşanan can pazarını özetledi.

TİCARET CANLANDI AMA SALGIN ALARMI VERİLDİ

Bölgedeki hareketlilik kısa sürede kendi ekonomisini de yarattı. Bölgede 200’den fazla yeni işletme açılırken, esnaf Irene Ameja madencilerin kazanmasıyla birlikte tedarikçilerin de işlerini büyütebileceğini ifade etti. Çıkarılan toprağın ticari potansiyelini ölçmek adına kamyonlarla Ortum bölgesindeki işleme tesislerine numuneler taşındı.

Büyük maden hareketliliği ciddi riskleri de beraberinde getirdi. Şebeke suyu ve kanalizasyon altyapısı bulunmayan bölgede sağlık görevlileri salgın hastalık riskine karşı alarm verdi. Kadınlara yönelik şiddet vakaları ve güvenlik endişeleri sebebiyle polis devriyeleri artırıldı.

Yetkililer ise Eylül ayında okulların açılacak olması nedeniyle, aileleriyle birlikte nehir yatağında çalışan çocukların bir an önce sınıflara dönmesi gerektiğini vurguluyor.