Kartellere savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Yayınlanma:
Meksika’nın Michoacan eyaletinde, Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo, Cumartesi günü katıldığı halka açık bir mum yakma etkinliğinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadeledeki sert tutumuyla tanınan Manzo’nun ölümüne ilişkin iki kişi gözaltına alınırken, bir saldırgan ise öldürüldü.

Meksika’nın batısındaki Michoacan eyaletinin Uruapan kentinde görev yapan Belediye Başkanı Carlos Manzo, Cumartesi günü katıldığı halka açık bir etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Michoacan Başsavcısı Carlos Torres Piña, 40 yaşındaki siyasetçinin akşam 8 sularında kent merkezindeki mum yakma etkinliğinde vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırının gerekçesi yetkililer tarafından henüz belirlenemezken, Michoacan Valisi Alfredo Ramírez Bedolla, olayla ilgili olarak saldırganlardan birinin öldürüldüğünü ve iki kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

UYUŞTURUCU KARTELLERİNE KARŞI SERT TUTUM

Öldürülen Belediye Başkanı Carlos Manzo, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele konusunda sergilediği sert tutumla tanınıyordu. Manzo, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan uyuşturucuyla mücadele için daha fazla kaynak ayrılmasını defalarca isteyerek dikkat çekmişti. Manzo’nun, daha önceki aylarda sivillere saldıran suçluların öldürülmesi için polise çağrı yapması nedeniyle eski partisi lideri Sheinbaum tarafından eleştirildiği de biliniyor.

ABD Venezuela'ya girecek mi? Trump: Maduro'nun günleri sayılıABD Venezuela'ya girecek mi? Trump: Maduro'nun günleri sayılı

2024 yılında bağımsız aday olarak seçilen Manzo, son aylarda sosyal medyada kendi hayatının tehlikede olduğunu belirten videolar çekiyordu. Geçen sene de bir gazetecinin, Manzo’yla röportaj yaptıktan hemen sonra vurularak öldürülmesi, bölgedeki gerilimin boyutunu göstermişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Dünya
Louvre Müzesi soygununda sır perdesi aralanıyor! Şok detaylar ortaya çıktı
Louvre Müzesi soygununda sır perdesi aralanıyor! Şok detaylar ortaya çıktı
ABD Venezuela'ya girecek mi? Trump: Maduro'nun günleri sayılı
ABD Venezuela'ya girecek mi? Trump: Maduro'nun günleri sayılı