Kartellere savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Meksika’nın batısındaki Michoacan eyaletinin Uruapan kentinde görev yapan Belediye Başkanı Carlos Manzo, Cumartesi günü katıldığı halka açık bir etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Michoacan Başsavcısı Carlos Torres Piña, 40 yaşındaki siyasetçinin akşam 8 sularında kent merkezindeki mum yakma etkinliğinde vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırının gerekçesi yetkililer tarafından henüz belirlenemezken, Michoacan Valisi Alfredo Ramírez Bedolla, olayla ilgili olarak saldırganlardan birinin öldürüldüğünü ve iki kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

UYUŞTURUCU KARTELLERİNE KARŞI SERT TUTUM

Öldürülen Belediye Başkanı Carlos Manzo, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele konusunda sergilediği sert tutumla tanınıyordu. Manzo, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan uyuşturucuyla mücadele için daha fazla kaynak ayrılmasını defalarca isteyerek dikkat çekmişti. Manzo’nun, daha önceki aylarda sivillere saldıran suçluların öldürülmesi için polise çağrı yapması nedeniyle eski partisi lideri Sheinbaum tarafından eleştirildiği de biliniyor.

2024 yılında bağımsız aday olarak seçilen Manzo, son aylarda sosyal medyada kendi hayatının tehlikede olduğunu belirten videolar çekiyordu. Geçen sene de bir gazetecinin, Manzo’yla röportaj yaptıktan hemen sonra vurularak öldürülmesi, bölgedeki gerilimin boyutunu göstermişti.