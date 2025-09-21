Kararı vali duyurdu: Polisin yüzünü gizlemesi yasaklandı

Kararı vali duyurdu: Polisin yüzünü gizlemesi yasaklandı
Yayınlanma:
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde polislerin görev başındayken yüzlerini gizlemesi yasaklandı. Kaliforniya Valisi Gavin Newson, kararı hesap verilebilirliğin önünü açmak için aldıklarını söyledi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde vali Gavin Newson, kolluk kuvvetlerinin görev başındayken yüzlerini gizlemesinin yasaklandığını duyurdu.

Newson, kararı hesap verilebilirliğin önünü açmak için aldıklarını söyledi.

KALİFORNİYA'DA POLİSLERİN YÜZÜNÜ GİZLEMESİ YASAKLANDI

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, kolluk kuvvetlerinin görev başındayken çevik kuvvet teçhizatı, tıbbi maske ve gizli görev gibi teçhizatlar dışında maske takmasını yasaklayan bir yasayı imzaladı.

yeni-proje-7.jpg

ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK

Böylece ABD tarihinde ilk kez bir eyalette kolluk kuvvetlerinin yüzünü gizlemesi yasaklandı.

Vali Newsom, kararın şeffaflık ve kolluk kuvvetlerinin hesap verilebilirliğinin önünü açmak için alındığını söyledi.

TRUMP YÖNETİMİNDEN TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen nüfusunun yüksek olması nedeniyle sık sık eleştirdiği Kaliforniya'da alınan karar konuşulmaya başladığında İç Güvenlik Sözcüsü Tricia McLaughlin "CBP, ICE ve tüm federal kolluk kuvvetlerindeki erkekler ve kadınlar, Amerikan vatandaşlarının hayatlarını korumak ve savunmak için şiddet yanlısı suçlu kaçak göçmenleri tutuklamak adına her gün hayatlarını tehlikeye atıyorlar" demişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

