Karadeniz'de petrol tankerine İHA saldırısı: Türk kaptan yaralandı

Yayınlanma:
Rus yetkililer, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Karadeniz’de Liberya bayraklı bir petrol tankerini hedef aldığını açıkladı. Saldırıda Türk kaptanın yaralandığı bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz hattındaki gerilim yeni saldırılarla tırmanıyor. Rus yetkililer, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Karadeniz’de seyir halindeki Liberya bayraklı bir petrol tankerini hedef aldığını duyurdu. Saldırıda geminin Türk kaptanının yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer, saldırının ardından gemide hasar oluştuğunu ancak mürettebatın büyük bölümünün güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Öte yandan Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bulunan Tuapse Limanı da gece saatlerinde düzenlenen geniş çaplı İHA saldırılarının hedefi oldu. Yerel kaynaklara göre saldırılarda biri 14 yaşında bir çocuk olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı. Limanda çıkan yangının uzun süre kontrol altına alınamadığı ve ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

RUSYA, UKRAYNA'YI SUÇLADI

Rus yetkililer saldırılardan Ukrayna’yı sorumlu tutarken, Kiev yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Son dönemde özellikle enerji ve lojistik altyapının hedef alındığı saldırıların Karadeniz’deki ticari güvenliği de tehdit ettiği değerlendiriliyor.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Karadeniz’de sivil gemilere yönelik saldırılar daha önce de gündeme gelmişti. Son olarak 26 Mart’ta İstanbul açıklarına yakın bir noktada ham petrol taşıyan Türk tankerine yönelik saldırı düzenlenmiş, olay uluslararası deniz taşımacılığı güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.

Uzmanlar, çatışmanın deniz hattına daha fazla yayılması halinde bölgedeki ticaret rotalarının ve enerji sevkiyatının ciddi risk altına girebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

