Çölde 7 bin yıl öncesine ait devasa taş kapı keşfedildi

The Holocene dergisinde yayımlanan ve Daily Galaxy tarafından paylaşılan yeni bir araştırma, antik Arabistan’daki yaşam biçimlerine ilişkin bilinenleri yeniden şekillendiriyor. Uydu verileri ve saha incelemeleriyle ortaya çıkarılan bu yapılar, 600 metreyi aşan duvar uzunluklarıyla dikkat çekiyor.

7 BİN YIL ÖNCESİNE AİT DEVASA TAŞ KAPI KEŞFEDİLDİ

Suudi Arabistan’ın kuzeyindeki Nefud Çölü ve çevresinde, “mustatil” olarak bilinen ve yaklaşık 7 bin yıl öncesine uzanan yüzlerce büyük taş yapı gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan incelemeler, bu yapıların sıradan yaşam alanlarından ziyade, daha çok karmaşık ritüel etkinlikler için inşa edilmiş olabileceğine işaret ediyor.

Mustatiller, uzun ve dar duvarlarla birbirine bağlanan iki kalın taş platformdan oluşuyor. Yarım metreden daha alçak olan bu duvarların herhangi bir giriş kapısının bulunmaması, yapıların hayvancılık veya su depolama gibi işlevsel amaçlarla inşa edilmediğini gösteriyor.

Ayrıca bölgede taş aletler gibi günlük kullanım eşyalarının bulunmaması, bu yapıların yaşam alanı olmadığını kanıtlıyor.

Max Planck Kimyasal Ekoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapan Huw Growcutt, söz konusu yapıların içinde hem yabani hayvanlara hem de sığırlara ait kemik kalıntılarının bulunduğunu ifade etti.

Bu dev canavarı kimse canlı göremedi: 3 bin metre derinde yaşıyor, 9 midesi var

"HAYVAN KURBAN ETME VEYA ZİYAFET YERLERİ OLABİLİRLERDİ"

Growcutt, bulguların ortak ritüellere işaret ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Mustatillerin yorumumuz, buraların henüz bilinmeyen sosyal eylemleri gerçekleştirmek üzere insanların bir araya geldiği ritüel alanları olduğu yönündedir. Hayvan kurban etme veya ziyafet yerleri olabilirlerdi."

AFRİKA YAĞMUR DÖNEMİ’NİN SONLARINA TARİHLENİYOR

Kömür kalıntıları üzerinde yapılan analizler, yapıların Arabistan’ın daha yeşil ve bol yağışlı olduğu "Afrika Yağmur Dönemi"nin sonlarına doğru inşa edildiğini gösteriyor.

Kuraklaşmanın hız kazandığı bir geçiş sürecine denk gelen bu büyük ölçekli yapılar, toplulukların yeni koşullara uyum sağlama çabası ve sosyal bağları güçlendirme ihtiyacı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, mustatillerin anıtsal yapı kullanımıyla kodlanmış bilinen en eski ritüel eylemlerden biri olabileceğini ifade ediyor.