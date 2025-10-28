Kamerun'da Biya protestoları büyüyor: 99 yaşına kadar iktidarda kalacak!

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da tartışmalı seçimleri 43 yıldır ülkeyi yöneten 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın kazandığı açıklandı. Biya, oyların yüzde 53,7’sini alarak sekizinci kez devlet başkanı seçildi.

Anayasa Mahkemesi’nin açıkladığı resmi sonuçlara göre, Biya’nın rakibi olan eski müttefiki Issa Tchiroma Bakary oyların yüzde 35,2’sini aldı. Seçimlerde toplam 10 aday yarıştı, katılım oranı ise yüzde 58 olarak açıklandı. Usulsüzlük iddialarıyla ilgili en az 10 dilekçe Anayasa Konseyi tarafından reddedildi.

"BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ"

1982’den bu yana ülkeyi yöneten Biya, “Yürekten umuyorum ki hep birlikte barışçıl, birleşmiş ve müreffeh bir Kamerun’u inşa edeceğiz” ifadelerini kullanarak taraftarlarına teşekkür etti. Ancak seçim sonuçları ülke genelinde öfke yarattı. Başkent Yaoundé, ekonomik merkez Douala ve Tchiroma’nın memleketi Garoua’da binlerce kişi sokağa döküldü. Douala’daki gösterilerde dört kişi hayatını kaybederken, Garoua’da da güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Eylemciler Douala valisinin evini ateşe verdi.

"EVİM KESKİN NİŞANCILARLA ÇEVRİLDİ"

Rakibi Issa Tchiroma Bakary, seçimleri kazandığını savunarak, “Evim keskin nişancılarla çevrildi, sivillerin üzerine ateş açıldı” dedi.

SIK SIK ÖLDÜĞÜNE DAİR HABERLER ÇIKIYOR

Biya, dünyanın en yaşlı lideri konumunda. Kamuoyu önüne nadiren çıkan Biya’nın zamanının büyük bölümünü yurtdışında, özellikle de İsviçre Alpleri’nde geçirdiği biliniyor. Yaşı ve sağlık durumu nedeniyle sık sık öldüğüne dair spekülasyonlar gündeme geliyor.

Biya döneminde ülke eğitim alanında ve sınır anlaşmazlıklarında bazı ilerlemeler kaydetse de yönetimi yolsuzluk, kötü idare ve ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçlanıyor. İngilizce konuşulan batı bölgelerdeki ayrılıkçı çatışmalar 10 yıldır sürerken, 35 yaş altı genç işsizlik oranı yüzde 40’ı bulmuş durumda.