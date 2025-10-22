43 yıldır başkanlık koltuğunu asla bırakmadı! Rakibi zaferini ilan etti ülke karıştı

Kamerun’da 12 Ekim’de yapılan başkanlık seçimlerinden sekiz gün sonra Ulusal Oy Sayım Komisyonu geçici sonuçları açıkladı. 92 yaşındaki Devlet Başkanı Paul Biya’nın oyların yüzde 53’ünden fazlasını aldığı, muhalefet adayı Issa Tchiroma Bakary’nin ise yüzde 35’te kaldığı söylendi.

Ancak Tchiroma bu sonuçları tanımıyor. Tchiroma seçimin hemen ardından yaptığı açıklamada, “Halk tercihini yaptı. Bu tercih saygı görmeli” diyerek kendisini kazanan ilan etti. Tchiroma kendi paylaştığı sayımlara göre oyların yüzde 60’ını aldığını savunuyor.

KAMERUN SOKAKLARI KARIŞTI

Seçim sonuçlarına yönelik itirazlar Kamerun sokaklarına da yansıdı. Birçok kentte protestolar düzenlendi. Bazı gösterilerde güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı. Hükûmet, en az 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Paul Atanga Nji, bu kişilerin “isyana teşvik” suçlamasıyla askerî mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Bakan, bu eylemlerin bazı siyasi aktörlerin yönlendirmesiyle gerçekleştiğini savundu.

Görev sınırı süresini kaldırmıştı! 92 yaşındaki devlet başkanı seçimlerde yeniden aday



Artan gerilim üzerine Kamerun Katolik Piskoposlar Birliği bir açıklama yayımlayarak barış çağrısında bulundu. Açıklamada, “Sonuçlar halkın iradesini yansıtmalı ve hiçbir otorite bu iradeyi değiştirmemeli” denildi. Kilise, aynı zamanda Anayasa Konseyi’ne "Gerçek sizi özgür kılacaktır" diyerek seslendi.

KAZANDIĞI İLAN EDİLİRSE 100 YAŞINA KADAR YÖNETECEK

Anayasa Konseyi’nin seçim sonucunu en geç 26 Ekim’e kadar açıklaması bekleniyor. Eğer geçici sonuçlar onaylanırsa, Paul Biya sekizinci dönemine başlamış olacak. 92 yaşındaki Biya, ömrü yeterse 100 yaşına kadar Kamerun'u yönetecek.

Bu seçim, ülkedeki ekonomik kriz, artan yoksulluk, ayrılıkçı saldırılar ve yolsuzluk iddiaları gölgesinde gerçekleşti.

Muhalefet ise seçim sürecinde çok sayıda usulsüzlük yaşandığını, sandıkların taşındığını ve seçmen listelerinin güncellenmediğini öne sürüyor.

Tchiroma, eski bir bakan ve Biya’nın uzun yıllar müttefikiydi. Haziran ayında hükûmetten ayrılarak aday oldu. O tarihten bu yana muhalefetin birleşik adayı hâline geldi ve seçim boyunca büyük mitinglerle dikkat çekti.

EN GÜÇLÜ RAKİBİN ADAYLIĞI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Seçimde Biya’nın en güçlü rakibi Maurice Kamto’nun adaylığı Ağustos ayında reddedilmişti. Geçmiş seçimlerin çoğunda şaibe iddiaları gündeme gelmiş, seçim kurullarının tarafsızlığı sorgulanmıştı. 2008’de yapılan bir parlamento oylamasıyla başkanlık için iki dönem sınırı kaldırılmıştı.

Seçim uzmanları, Kamerun’daki sistemin Biya’nın iktidarını sürdürmesini kolaylaştıracak biçimde yapılandığını söylüyor.



Kamerun’da hayat pahalılığı yükselirken halkın yaşam şartları kötüleşti. Dünya Bankası’na göre halkın dörtte biri önümüzdeki 15 ayda aşırı yoksulluğa düşme riskiyle karşı karşıya.

Kamerun bir yandan da terör örgütü Boko Haram'ın saldırı ile mücadele ediyor.