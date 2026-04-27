Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Japonya’nın Hokkaido adasında sabah saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem bölgede korku yarattı. Tsunami riski oluşmazken, ilk belirlemelere göre can kaybı ve ciddi hasar yaşanmadı.

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido adasında sabah saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin yerel saatle 05.23’te Tokachi bölgesinin güneyinde, yaklaşık 80 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Yetkililer, deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadığını ve ilk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmediğini duyurdu.

BİR HAFTADA İKİNCİ KEZ

Depremin ardından bölgede bazı yerel tren seferleri geçici olarak durdurulurken, yüksek hızlı tren hatlarının çalışmaya devam ettiği bildirildi. Ayrıca nükleer tesislerde herhangi bir anormallik tespit edilmediği açıklandı.

Bu sarsıntı, Japonya’nın kuzeydoğusunda yaklaşık bir hafta önce meydana gelen ve tsunami uyarılarına yol açan 7.7 büyüklüğündeki güçlü depremin ardından geldi. Uzmanlar, ülkenin “Pasifik Ateş Çemberi” üzerinde yer alması nedeniyle bölgede sismik hareketliliğin yüksek seyrettiğine dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

