Dünyada savaş çanları çalıyor! Asya orduları da alarma geçti

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan “Dünyada Askeri Harcama Eğilimleri” raporuna göre, Ortadoğu hariç Asya ve Okyanusya bölgesindeki ülkelerin askeri harcamaları 2025’te 681 milyar dolar oldu. Bu rakam, küresel askeri harcamaların yüzde 24’ünü oluşturuyor.

ÇİN 336 MİLYAR DOLARLA ZİRVEDE

ABD’den sonra dünyada en fazla askeri harcama yapan ülke olan Çin’in harcamaları yıllık yüzde 7,4 artışla 336 milyar dolara ulaştı. Çin’de 31 yıldır kesintisiz devam eden artış, herhangi bir ülkenin kaydettiği en uzun süreli artış olarak kayıtlara geçti.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’DA ARTIŞ

Dünyanın en fazla savunma harcaması yapan beşinci ülkesi Hindistan’ın harcamaları yüzde 8,9 artarak 92,1 milyar dolara çıktı. Pakistan’ın savunma harcamaları da yüzde 11 artışla 11,9 milyar dolar oldu.

JAPONYA, GÜNEY KORE VE TAYVAN ALARMDA

Japonya’nın askeri harcamaları yüzde 9,7 artarak 62,2 milyar dolara ulaştı. Harcamaların GSYH’ye oranı yüzde 1,4 ile 1958’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Güney Kore’nin harcamaları yüzde 2,6 artışla 47,8 milyar dolar olurken, Tayvan’ın askeri harcamaları yüzde 14 artarak 18,2 milyar dolarla 1988’den bu yana en hızlı yükselişi gösterdi.

“ABD MÜTTEFİKLERİ TRUMP BASKISIYLA HARCAMALARI ARTIRIYOR”

SIPRI Kıdemli Araştırmacısı Diego Lopes da Silva, “Asya ve Okyanusya’daki ABD müttefikleri, bölgesel gerilimlerden çok, Trump yönetiminin baskısıyla kendi ordularına daha fazla harcama yapma baskısıyla karşı karşıya” değerlendirmesinde bulundu.

(AA)