Orbán sonrası büyük panik! Servetler jetlerle ülke dışına taşınıyor

Britanya merkezli The Guardian’ın ortaya koyduğu iddialara göre, Macaristan’da Viktor Orbán döneminin sona ermesiyle birlikte iktidara yakın isimler, yıllar içinde büyüttükleri servetlerini hızla yurt dışına çıkarmaya başladı. Özel jet hareketliliği ve uluslararası para transferleri, ülkede dikkat çeken bir “kaçış sürecine” işaret ediyor.

Macaristan’da 16 yıldır süren Viktor Orbán iktidarının sona ermesi, sadece siyasi dengeleri değil, ekonomik güç odaklarını da derinden sarsmış görünüyor. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Orbán’a yakınlığıyla bilinen iş insanları ve üst düzey isimler, sahip oldukları varlıkları ülke dışına çıkarmak için yoğun bir çaba içine girdi.

Haberde, Viyana çıkışlı özel jetlerin bu süreçte dikkat çekici bir rol oynadığı öne sürülürken, söz konusu uçuşların “ganimetlerle dolu” olduğu iddiası yer aldı. İddiaya göre, Orbán döneminde zenginleşen çevreler, yeni yönetim göreve başlamadan önce varlıklarını güvence altına almak istiyor.

"MAGA" ATILIMI

Aynı zamanda bu çevrelerin sadece finansal değil, kişisel geleceklerini de yeniden şekillendirmeye çalıştığı belirtildi. Özellikle ABD’deki “Make America Great Again (MAGA)” çizgisine yakın kurumlarda iş bulma ihtimali, bazı isimlerin gündeminde. Bu kapsamda çalışma vizeleri için başvuruların arttığı ifade edildi.

VARLIKLAR YURT DIŞINA TAŞINIYOR

Orbán’ın 2010’da iktidara gelmesinden bu yana, Fidesz partisiyle bağlantılı dar bir grubun, kamu ihaleleri ve Avrupa Birliği fonları üzerinden ciddi bir ekonomik güç elde ettiği uzun süredir tartışma konusuydu. Yeni dönemde ise bu servetlerin akıbeti merak ediliyor.

The Guardian’a konuşan kaynaklara göre, son haftalarda bu çevreden bazı isimler varlıklarını yurt dışına aktarmaya başladı. Özellikle Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler öne çıkarken, Avustralya ve Singapur da alternatif adresler arasında gösteriliyor.

MAGYAR'DAN AÇIKLAMA

Seçimlerden güçlü çıkan muhalefetin Tisza Partisi lideri Péter Magyar da gelişmelere dikkat çekti. Magyar, Fidesz’e yakın isimlerin yeni hükümet göreve başlamadan önce hesap verme sürecinden kaçınmak için hızla hareket ettiğini belirtti.

Magyar, “Orban bağlantılı oligarklar, on milyarlarca forinti Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay ve diğer uzak ülkelere aktarıyor” dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Magyar, başsavcı, emniyet ve vergi idaresinin harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, “suçluların gözaltına alınmasını” ve kaçışların önlenmesini istedi.

Magyar sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayrıca bazı oligark ailelerinin şimdiden ülkeyi terk ettiği bilgisine ulaştım. Gelen raporlara göre, birçok nüfuzlu oligark ailesi çocuklarını okuldan aldı ve ülkeden ayrılmaları için güvenilir güvenlik personelleri ayarlıyor."

ORBAN DA ABD YOLCUSU

Öte yandan Orbán’ın da önümüzdeki dönemde ABD’ye gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Fidesz’e yakın kaynaklar, bu ziyaretin FIFA Dünya Kupası’nın başlangıcına denk gelecek şekilde planlandığını ve birkaç hafta sürebileceğini belirtti. Seyahatin seçimlerden önce planlandığı ifade edilirken, Orbán’ın tam olarak hangi şehirde bulunacağı henüz netlik kazanmış değil.

Macaristan’da yeni hükümetin göreve başlamasına sayılı günler kala yaşanan bu gelişmeler, ülkede sadece siyasi değil, ekonomik ve sosyal anlamda da köklü bir dönüşümün işareti olarak değerlendirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

