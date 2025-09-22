İtalya’da Gazze için genel grev: On binler sokaklara indi

İtalya'da Gazze için genel grev: On binler sokaklara indi
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto eden İtalya’da, sendikaların çağrısıyla ulaşımdan eğitime birçok alanda genel grev yapılırken, on binlerce kişi meydanlara çıktı.

İtalya genelinde, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek için ulaşımdan eğitime birçok alanda çalışanlar ve öğrenciler genel greve gitti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik Ekim 2023’ten bu yana aralıksız sürdürdüğü saldırılara karşı İtalya’da bugüne kadarki en geniş protesto yapıldı. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve öğrenci topluluklarının girişimiyle ülkede bugün Gazze için genel greve gidildi.

Ulaşım ve eğitim gibi alanlarda çalışanlar 24 saatliğine iş bıraktı, öğrenciler ise meydanlarda protesto gösterileri düzenledi. Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cenova ve Palermo’nun da aralarında bulunduğu pek çok kentte geniş katılımlı gösteriler yapıldı.

Roma’da on binlerce kişi, kentin merkez garı Termini önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler sık sık “Filistin’e özgürlük”, “Hepimiz antisiyonistiz”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Katil Netanyahu”, “İntifada”, “Özgür Gazze” ve “Siyonist terörist devlet İsrail” sloganları attı.

Protestocular, “Gazze’de soykırımı durdurun”, “İsrail’e silah göndermeyi durdurun”, “Gazze’nin bombalanmasını durdurun”, “İsrail’le anlaşmaları durdurun” yazılı dövizler açtı. Bazı göstericiler de Filistin bayrağı renklerinde meşaleler yaktı.

Roma’daki kalabalık daha sonra Porta Maggiore semtine doğru yürüyüşe geçti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

