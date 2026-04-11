İsrail–İspanya gerilimi zirvede: AB’ye “İlişkileri askıya alın” çağrısı

İsrail ile İspanya arasında Gazze savaşı ve bölgesel politikalar üzerinden yükselen gerilim, askeri iş birliği alanına da sıçradı. İsrail yönetimi, ABD’nin Gazze anlaşmasının uygulanmasını izlemek amacıyla kurduğu Kiryat Gat’taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nden (CMCC) İspanya’yı çıkarma kararı aldı. Karar, Tel Aviv ile Madrid arasında son dönemde sertleşen söylemlerin ardından geldi.

SANCHEZ AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÇAĞRIDA BULUNDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya’nın tutumunu “düşmanca” olarak nitelendirerek, İsrail’e karşı “diplomatik savaş” yürüten hiçbir ülkenin bölgede ortak olamayacağını söyledi. Bu açıklamaya Madrid’den hızlı ve sert yanıt geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Avrupa Birliği’ni İsrail ile ilişkileri gözden geçirmeye çağırırken, uluslararası hukukun ihlal edildiği durumlarda mevcut iş birliği anlaşmalarının askıya alınmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

İSRAİLLİ LİDERLER YARGILANABİLİR

İspanyol hükümetinden yapılan açıklamalarda, Gazze ve Lübnan’daki askeri operasyonların daha geniş çaplı bir insani krize yol açabileceği uyarısı öne çıkarken, bazı yetkililer İsrailli liderlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde yargılanabileceğini dile getirdi. Yaşanan bu gelişmeler, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin İsrail politikası üzerinde de yeni bir tartışma başlattı.