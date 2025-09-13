İsrail'in bombardımanı durmuyor! Gazze'deki o binayı hedef aldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail bu kez Tel el-Heva semtindeki çok katlı bir binayı hedef aldı.

İsrail, Gazze kentinin Tel el-Heva semtindeki "Nur" isimli çok katlı binaya saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, binanın Hamas tarafından kullanıldığı iddia edildi.

Açıklamada, binaya düzenlenen saldırı sırasında hassas mühimmat kullanıldığı ileri sürülse de binanın yerle bir olduğu görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

Saldırıdan önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X hesabından Gazze kentindeki Nur kulesinin kırmızı işaretli olduğu bir görüntü paylaşmıştı.

Gazze kentindeki 727, 786, 726 ve 784 numaralı bloklarla, kırmızı işaretlenmiş bina ve Safad Caddesi'ndeki çadırlarda yaşayanlara bulundukları yeri terk etme uyarısı yapan Adraee, İsrail ordusunun bu bölgelere kısa süre içinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

64 BİN 803 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 64 bin 803 kişi hayatını kaybetti, 164 bin 264 kişi yaralandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

