İsrail'in ateşkes ihlali sürüyor: Gazze'de can kaybı 70 bine yaklaştı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen aralıklarla devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 68 bin 875'e yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ve İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıların neden olduğu can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son güncel verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 875'e ulaştı. Yaralıların sayısının ise 170 bin 679'a ulaştığı aktarıldı.

ATEŞKES SONRASI DURUM

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında toplam 241 kişinin yaşamını yitirdiği, 609 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 513 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi. Son 24 saatte de hastanelere yeni saldırılarda hayatını kaybeden bir kişi ve enkazdan çıkarılan iki kişi ile birlikte üç cansız bedenin ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu tahmininde bulunulduğunu belirtti. İsrail ordusunun, anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"a çekilmesinin ardından ateşkesin 10 Ekim saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatılmasına rağmen, İsrail'in çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını ara ara sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

