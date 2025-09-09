İsrail'e ait savaş uçakları Humus'u vurdu

İsrail'e ait savaş uçakları Humus'u vurdu
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin orta kesimlerdeki Humus kentine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Humus kentinde yer alan bir askeri noktayı vurdu. Düzenlenen saldırıda bölgedeki hava savunma sistemlerinin vurulduğu ve sahildeki Lazkiye'den de patama sesleri geldiği belirtildi.

HUMUS'A HAVA SALDIRISI

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin orta kesimlerdeki Humus iline hava saldırısı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Humus çevresi İsrail uçaklarının hava saldırısıyla hedef alındı.

ASKERİ NOKTADAKİ SAVUNMA SİSTEMİ VURULDU

Edinilen bilgiye göre, saldırıda Humus çevresinde yer alan bir askeri noktadaki hava savunma sistemleri hedef alınarak vuruldu.

LAZKİYE'DEN DE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesleri geldi.

Saldırıda can veya mal kaybı olduğu belirtilmedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

