İsrail'den Kudüs ve Batı Şeria'ya saldırı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde düzenlediği bir dizi baskınla Filistinlilere müdahalede bulundu. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail askerleri Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya askeri kontrol noktasına, Er-Ram kasabasına ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalandiya ve Er-Ram kasabasında yaşanan olaylarda iki Filistinli ayaklarından yaralandı.

NABLUS'TA YENİ GERİLİM ALANI

İsrail askerlerinin Nablus'taki baskını ise farklı bir gerilime sahne oldu. Askerler, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'un doğusundaki "Yusuf makamı"nı basarak, burada dini ritüellerini yerine getirmeleri için bölgeye askeri araçlar ve buldozerler konuşlandırdı.

Bu baskın ve konuşlanma sırasında yaşanan olaylarda ise bir Filistinli şarapnelle yaralandı, ayrıca 10 kişi de göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.