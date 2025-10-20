Husiler 20 BM üyesi esiri serbest bıraktı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’de Husiler (Ensarullah Hareketi) tarafından gözaltına alınan 15 uluslararası personelinin serbest bırakıldığını duyurdu. BM çalışanlarının, Sana’daki BM yerleşkesinde kalmaya devam ettiği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “BM’nin 15 uluslararası çalışanı artık Sana’daki BM yerleşkesinde serbestçe hareket edebiliyor, kurumlarıyla ve aileleriyle iletişim kurabiliyor.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, aynı yerleşkeden 18 Ekim’de gözaltına alınan 5 Yemenli çalışanın da serbest bırakıldığı belirtildi. Husilere bağlı güvenlik birimlerinin ise Sana’daki BM yerleşkesini tamamen boşalttığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Yemen’de Husiler, bu yılın ocak ayından itibaren farklı dönemlerde kontrolü altındaki bölgelerde görev yapan yerel ve uluslararası BM çalışanlarını “casusluk” da dahil çeşitli suçlamalarla gözaltına almıştı.