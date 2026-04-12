İsrail ordusuna 'Lübnan saldırılarını azaltma' talimatı

İsrail devlet televizyonu KAN, adını açıklamak istemeyen bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarını azaltma talimatı aldığını duyurdu. Habere göre bu talimat, 14 Nisan Salı günü Washington’da Tel Aviv ile Beyrut arasında gerçekleştirilecek doğrudan görüşmeler öncesinde verildi. İsrailli yetkili, saldırıların azaltılmasını "taraflar arasında güveni inşa etme adımı" olarak tanımladı. Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MÜZAKERE MASASI İÇİN KARŞILIKLI ADIMLAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması için talimat verdiğini açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanlığı da süreci doğrulayarak, ABD arabuluculuğunda yapılacak ateşkes görüşmeleri ve müzakere takvimi için ilk toplantının 14 Nisan Salı günü Washington’da gerçekleştirileceğini duyurdu. 2 Mart'tan bu yana süren yoğun bombardımanın ardından tarafların ilk kez doğrudan bir araya gelmesi bekleniyor.

14 GÜNLÜK GEÇİCİ ATEŞKES VE HÜRMÜZ ŞARTI

Bölgedeki çatışma süreci, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemeleriyle genişlemişti. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da saat 01.30 sıralarında ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla 2 haftalık geçici ateşkesin başladığını, İran’dan alınan 10 maddelik teklifin müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de "İran’ın savaştaki hedeflerine ulaştığını" belirterek, nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

LÜBNAN’IN KAPSAM DIŞI BIRAKILMASINDAN BUGÜNE

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj trafiğinin sürmesi ve sonuçlanması için yoğun diplomatik çaba gösterdi. Bu süreçte İsrail yönetimi, geçici ateşkesi desteklediğini ancak Lübnan konusunun bu uzlaşmaya dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmüştü. Gelinen noktada, İsrail ordusunun daha önce kapsam dışı bıraktığı Lübnan’a yönelik saldırılarını azaltma kararı aldığı iddiası, Washington’daki görüşmelerin hemen öncesine rastladı.