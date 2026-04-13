İsrail medyası duyurdu: Ateşkes kısa ömürlü olabilir

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kabine toplantısında ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesi değerlendirdiğini iddia etti. Haberde, Netanyahu’nun söz konusu ateşkesin kısa süre içinde bozulabileceği yönünde uyarılarda bulunduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Netanyahu, bölgedeki kırılgan güvenlik dengelerine işaret ederek ateşkesin kalıcılığı konusunda şüphelerini dile getirdi. İsrail yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiği ve olası senaryolara karşı hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, Netanyahu’nun ateşkesin kısa sürede sona erebileceğine ilişkin bir değerlendirmesine yer verilmemesi dikkat çekti. Bu durum, İsrail basınında yer alan iddialarla resmi söylem arasındaki farkı gündeme taşıdı.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin bölgesel etkileri ve tarafların bu sürece bağlılığı yakından izlenirken, İsrail cephesinden gelen bu tür iddialar ateşkesin geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor. (AA)