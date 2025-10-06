İsrail Lübnan’da bir aileyi yok etti: Kamera saniye saniye çekti

İsrail Lübnan’da bir aileyi yok etti: Kamera saniye saniye çekti
İsrail, pazartesi günü Lübnan’da içinde bir ailenin bulunduğu aracı hedef aldı. Saldırıda evli oldukları belirtilen 2 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bu saldırı İsrail'in Hizbullah'la 2024 yılındaki savaştan sonra yapılan onlarca ateşkes ihlallerine bir yenisini ekledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı, pazartesi günü, Lübnan'ın güneyindeki Zibdin kasabasına giden yolda bir aracı hedef aldı ve saldırı sonucunda ölü ve yaralılar oldu.

Saldırıya ilişkin ulaşılan görüntülerde, bir marketin önünde duran araca bir kişi bindikten kısa süre sonra saldırı gerçekleşiyor. Aracın içindeki kişinin binen kişinin eşi olduğu da belirtildi.

2 ÖLÜ 1 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, saldırıda iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İsrail ordusu saldırı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

lubnan-saldiri-shafaq-news.webp
Saldırı sonrası aracın görüntüsü

İSRAİL’İN LÜBNAN’DAKİ İHLALLERİ

27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına karşın İsrail, Lübnan toprakları içindeki beş noktada pozisyonlarını korurken, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerinde ve Beyrut'un güney banliyölerinde saldırılarına devam etti.

İsrail Lübnan'a saldırdıİsrail Lübnan'a saldırdı

103 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre, bu operasyonlar sonucunda en az 103 sivil hayatını kaybetti. Hava ve insansız hava aracı saldırıları, BM barış gücü karakollarının yakınındaki bölgeler de dahil olmak üzere yerleşim alanlarını hedef aldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

