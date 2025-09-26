İsrail Lübnan'a saldırdı

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail uçaklarının Beka bölgesine saldırı öncesi bölgede alçak uçuş gerçekleştirerek sivilleri paniğe sürüklediğini bildirdi.

CAN KAYBINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Lübnan'a sık sık saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Beka bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldığı kaydedilirken saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

FÜZE TESİSİ İDDİASI

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Hassas füzelerin üretiminde kullanılan bir Hizbullah tesisinin” hedef alındığı iddia edildi.

İsrail Lübnan'a saldıracağını açıkladı

Söz konusu tesisin, İsrail ve Lübnan arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği öne sürülerek sözde İsrail'in güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmak içinde saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

NE OLMUŞTU

İsrail ve Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına karşın İsrail anlaşmayı defalarca kez ihlal etti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.