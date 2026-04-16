İsrail “görüşme olacak” dedi, Beyrut’tan yalanlama geldi! Taraflar karşı karşıya

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ile Lübnan liderlerinin görüşeceğini açıklaması bölgede diplomatik hareketliliği tetiklerken, İsrail cephesi iddiayı doğrulayan açıklamalar yaptı. Ancak Beyrut’tan gelen “bilgimiz yok” mesajı, olası temasın henüz netleşmediğini ortaya koydu.

İsrail Güvenlik Kabinesi üyesi Gila Gamliel, ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği İsrail-Lübnan görüşmesi iddiasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İsrail Ordu Radyosu’na konuşan Gamliel, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn arasında bir görüşmenin gerçekleşeceğini söyledi.

Trump’ın sabah saatlerinde yaptığı “İsrail ile Lübnan yıllar sonra görüşecek” açıklaması, özellikle son dönemde artan sınır gerilimi ve bölgesel krizler nedeniyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu. İsrail tarafının bu yönde sinyal vermesi, diplomatik bir açılım ihtimalini güçlendirdi.

LÜBNAN'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

Ancak Lübnan cephesinden gelen açıklamalar, tabloyu daha karmaşık hale getirdi. Reuters’a konuşan üst düzey bir Lübnanlı yetkili, hükümetin İsrail liderliğiyle herhangi bir temas ya da planlanan görüşme hakkında “hiçbir bilgiye sahip olmadığını” belirtti. Bu açıklama, taraflar arasında henüz resmi bir diplomatik kanalın kurulmadığı ya da sürecin son derece hassas yürütüldüğü şeklinde yorumlandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde, Washington’un bölgede tansiyonu düşürmek ve özellikle İsrail-Lübnan hattındaki çatışma riskini azaltmak için perde arkasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü öne sürüldü. Ancak Beyrut’tan gelen yalanlama, olası bir temasın ya erken aşamada olduğunu ya da henüz kamuoyuna açıklanacak düzeye ulaşmadığını gösterdi.

Gelişmeler, Ortadoğu’da yeni bir diplomatik sürecin başlayıp başlamayacağı sorusunu gündeme getirirken, gözler hem Tel Aviv hem de Beyrut’tan gelecek resmi ve net açıklamalara çevrildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

