İsrail Gazze'de sivilleri bombaladı: 31 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti.

Haberde, özellikle Gazze’nin kuzey bölgelerinin hedef alındığı belirtilirken, ölen 26 sivilin naaşının Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’ne ulaştırıldığı bildirildi. Ayrıca iki Filistinlinin cenazesinin Baptist Hastanesi’ne, güneydeki saldırılarda hayatını kaybeden üç kişinin cenazesinin ise Nasır Hastanesi’ne götürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart’ta yeniden yoğun saldırılara başlamıştı. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda en az 65 bin 208 Filistinli yaşamını yitirirken, 166 bin 271 kişi de yaralandı. Ateşkesin bozulmasından bu yana 12 bin 653 kişi hayatını kaybetti, 54 bin 230 kişi yaralandı.

Gazze’de 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı” adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde düzenlenen saldırılarda da 2 bin 518 kişi öldü, 18 bin 449 kişi yaralandı.