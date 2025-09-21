İsrail Gazze'de sivilleri bombaladı: 31 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de sivilleri bombaladı: 31 Filistinli hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti.

Haberde, özellikle Gazze’nin kuzey bölgelerinin hedef alındığı belirtilirken, ölen 26 sivilin naaşının Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’ne ulaştırıldığı bildirildi. Ayrıca iki Filistinlinin cenazesinin Baptist Hastanesi’ne, güneydeki saldırılarda hayatını kaybeden üç kişinin cenazesinin ise Nasır Hastanesi’ne götürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart’ta yeniden yoğun saldırılara başlamıştı. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda en az 65 bin 208 Filistinli yaşamını yitirirken, 166 bin 271 kişi de yaralandı. Ateşkesin bozulmasından bu yana 12 bin 653 kişi hayatını kaybetti, 54 bin 230 kişi yaralandı.

Gazze’de 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı” adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde düzenlenen saldırılarda da 2 bin 518 kişi öldü, 18 bin 449 kişi yaralandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Dünya
Rusya'dan savaş açıklaması: Bitirmesi için Trump'a güveniyoruz
Rusya'dan savaş açıklaması: Bitirmesi için Trump'a güveniyoruz
Rusya Estonya'ya girmişti: BMGK acil toplanacak
Rusya Estonya'ya girmişti: BMGK acil toplanacak