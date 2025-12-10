İşe 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İspanya'nın Alicante kentinde yaşanan olayda, 22 yaşındaki bir ofis çalışanı, mesai saatlerine uymadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Ancak bu kez gerekçe işe geç kalmak değil, sürekli olarak çok erken gelmekti.

Şirket yönetimi, mesaisi sabah 07.30'da başlamasına rağmen, çalışanın 2023 yılından bu yana sürekli olarak sabah 06.45 ile 07.00 arasında ofise geldiğini belirtti. Yönetim, çalışana mesai başlamadan önce sisteme giriş yapmaması veya çalışmaya başlamaması konusunda defalarca sözlü ve yazılı uyarıda bulundu.

"BU DİSİPLİNSİZLİKTİR"

İşveren, çalışanın sabahın erken saatlerinde yapacak hiçbir işi olmamasına rağmen ofise gelmeye devam ettiğini, bu durumun şirkete bir katkı sağlamadığını, aksine yöneticilerin talimatlarını açıkça görmezden gelmek anlamına geldiğini savundu. Sabrı tükenen işveren, çalışanın işine "ağır disiplinsizlik" ve "talimatlara uymama" gerekçesiyle son verdi.

MAHKEMEDEN ŞİRKETİ DESTEKLEYEN KARAR

İşten çıkarılan kadın, kararın haksız olduğunu savunarak Alicante Sosyal Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme heyeti, kadının uyarılara rağmen eski alışkanlığını sürdürdüğünü, uyarıların ardından 19 kez daha işe erken geldiğini ve hatta bazı günlerde ofise varmadan mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yapmaya çalıştığını tespit etti.

Mahkeme kararında, meselenin çalışanın "aşırı dakikliği" veya çalışkanlığı olmadığı, asıl sorunun iş yeri kurallarına uymayı inatla reddetmesi olduğu vurgulandı. Hakimler, bu durumun İspanyol İşçi Tüzüğü'nün 54. Maddesi uyarınca ciddi bir ihlal oluşturduğuna hükmetti.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI

Dava dosyasında dikkat çeken bir diğer detay ise çalışanın "güveni kötüye kullanma" ile suçlanması oldu. İşveren, kadının şirkete ait kullanılmış bir araç aküsünü izinsiz olarak sattığını iddia etti. Mahkeme, bu eylemin de çalışanın sadakatsizlik modelini destekleyen bir unsur olduğunu belirtti.

İş hukuku uzmanları, şirketlerin çalışma saatleri ve ofise erişim kurallarını net bir şekilde belirledikten sonra, çalışanların bu kurallara uymasını talep etme hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Çalışanın kararı Valencia Yüksek Mahkemesi'ne taşıma hakkı bulunsa da, mevcut karar geçerliliğini koruyor.

BENZER BİR OLAY DA ABD'DE YAŞANDI: TARİH KARIŞIKLIĞI KOVULMA NEDENİ OLDU

İspanya'daki bu ilginç vaka, bu yılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan başka bir işten çıkarma olayını akıllara getirdi. Florida eyaletinde yaşayan Alice isimli bir kadın, sosyal medya platformu Reddit üzerinden yaptığı paylaşımda, daha işe başlamadan kovulduğunu duyurdu.

Alice, şirketin kendisine gönderdiği işe alım e-postasında başlangıç tarihinin "22 Eylül" olarak belirtildiğini, ancak şirketin kendisini "2 Eylül"de işe gelmediği gerekçesiyle işe alımdan vazgeçtiğini açıkladı. Şirketin kendi yaptığı tarih hatası yüzünden iş teklifini geri çekmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı ve işverenlerin keyfi uygulamaları konusunda hararetli tartışmalara yol açtı.