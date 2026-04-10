İranlı diplomattan Hamaney açıklaması: Durumu çok iyi ve her şey onun kontrolünde

İran’ın Hindistan Büyükelçisi Abdul Majid Hakeem Ilahi, İran’ın siyasi ve askeri karar mekanizmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilahi, ülkedeki tüm kritik süreçlerin yeni dini liderin denetiminde yürütüldüğünü belirterek, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilim sürecinde ilan edilen ateşkes kararının da doğrudan Mücteba Hamaney tarafından alındığını ifade etti.

Uluslararası basında yer alan değerlendirmelere göre Ilahi, Hamaney’in sadece devletin en üst karar mercii olmadığını, aynı zamanda yürütme organlarıyla da doğrudan temas halinde olduğunu vurguladı. Ilahi, “Durumu çok iyi ve her şey onun kontrolünde. Yetkililerimizi, cumhurbaşkanımızı ve parlamento sözcüsünü kabul ediyor, düzenli görüşmeler yapıyor” sözleriyle İran’daki yönetim yapısında dini liderin belirleyici rolüne dikkat çekti.

"ATEŞKES KARARINI BİZZAT KENDİSİ VERDİ"

Açıklamalarda en çok öne çıkan nokta ise ateşkes sürecine ilişkin iddia oldu. Ilahi, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalarda ilan edilen ateşkesin de Hamaney’in inisiyatifiyle şekillendiğini belirterek, karar sürecinin tamamen onun onayıyla ilerlediğini söyledi.

Uluslararası medya organlarında yer alan analizlerde ise İran’ın son dönemde artan diplomatik temasları, bölgedeki gerilimler ve kırılgan ateşkes sürecinin, Tahran yönetiminin merkezileşmiş karar yapısıyla yakından bağlantılı olduğu değerlendirmeleri yapıldı.