İran’dan bir küresel kriz tehdidi daha: Husiler kritik boğazı kapatıyor mu?

Yayınlanma:
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapalı tuttuğu bir sırada, müttefiki Husilerin Babülmendep Boğazı’nı da trafiğe kapatmaya yönelik tatbikatlar gerçekleştirdiğini duyurdu. Dünya enerji ticaretinin iki kritik noktasının birden kapanması küresel ekonomiyi ciddi şekilde tehdit ediyor.

Ortadoğu’da yeni bir müzakere turu için belirsizlik sürerken, İran’dan dünyayı endişelendiren bir hamle geldi. İranlı yetkililer, Yemen’deki müttefikleri Husiler aracılığıyla Babülmendep Boğazı’nı da hedef gösterdi.

HUSİLER’DEN BABÜLMENDEP TATBİKATI

Yapılan açıklamada, Husilerin son günlerde Kızıldeniz’in giriş kapısı olan Babülmendep Boğazı’nın kapatılmasına yönelik tatbikatlar gerçekleştirdiği ve bu yöndeki hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Böylece İran, Hürmüz Boğazı’ndan sonra ikinci bir stratejik su yolunu da abluka altına alma sinyali verdi.

DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN ÇİFTE KRİZ TEHLİKESİ

Dünya enerji ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın yanı sıra Babülmendep Boğazı’nın da kapatılması, küresel tedarik zincirinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Arap Yarımadası ile Afrika arasında yer alan boğaz, Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlıyor. Mısır’ın kuzeyinde Süveyş Kanalı’nın inşa edilmesiyle birlikte Akdeniz ile Doğu Asya arasındaki bağlantının bir parçasını oluşturan boğaz, stratejik ve ekonomik önem kazandı.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLARDAN 14 GÜN DAHA KISA

Dünya Ticaret Örgütü’nün verilerine göre Babülmendep Boğazı, diğer alternatif güzergâhlara göre deniz seferlerini ortalama 14 gün kısaltıyor. Boğazın kapatılması, küresel nakliye maliyetlerini artıracak ve enerji fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

