İran'da "Starlink" operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı

İran Emniyet Müdürlüğü, ülke genelinde yürütülen geniş kapsamlı operasyonlarda, yurt dışındaki muhalif medya kuruluşlarıyla bağlantılı oldukları ve casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle 50 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda teknik cihazın yanı sıra Starlink uydu terminalleri de ele geçirildi.

16 EYALETTE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

İran resmi basınında yer alan emniyet açıklamasına göre, operasyonlar ülkenin 16 farklı eyaletinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin organize bir ağ şeklinde hareket ettikleri tespit edildi.

"ASKERİ BİLGİLERİ SIZDIRDILAR" İDDİASI

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahısların yurt dışı merkezli muhalif medya kanallarıyla düzenli iletişim halinde oldukları belirtilirken; şüphelilerin güvenlik birimlerine ait gizli bilgileri topladıkları, askeri merkezlerin konum ve detaylarını yurt dışına servis ettikleri ve kamu güvenliğini tehlikeye atacak koordinasyon faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi.

STARLİNK TERMİNALLERİ VE ELEKTRONİK EKİPMANLAR

Operasyonların en dikkat çekici detayı ise ele geçirilen Starlink uydu terminalleri oldu. İran'da kullanımı yasak olan bu cihazların, internet kısıtlamalarını aşmak ve takibi zorlaştırmak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor. Baskın yapılan adreslerde terminallerin yanı sıra çok sayıda gelişmiş elektronik malzeme ve dijital veri depolama birimine de el konuldu. (AA)