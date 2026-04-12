İran'da "Starlink" operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma:
İran'da 16 eyaleti kapsayan operasyonlarda, askeri bilgileri muhalif medyaya sızdırdığı belirlenen 50 kişi yakalanırken, yasaklı Starlink uydu terminalleri ele geçirildi.

İran Emniyet Müdürlüğü, ülke genelinde yürütülen geniş kapsamlı operasyonlarda, yurt dışındaki muhalif medya kuruluşlarıyla bağlantılı oldukları ve casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle 50 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda teknik cihazın yanı sıra Starlink uydu terminalleri de ele geçirildi.

16 EYALETTE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

İran resmi basınında yer alan emniyet açıklamasına göre, operasyonlar ülkenin 16 farklı eyaletinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin organize bir ağ şeklinde hareket ettikleri tespit edildi.

"ASKERİ BİLGİLERİ SIZDIRDILAR" İDDİASI

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahısların yurt dışı merkezli muhalif medya kanallarıyla düzenli iletişim halinde oldukları belirtilirken; şüphelilerin güvenlik birimlerine ait gizli bilgileri topladıkları, askeri merkezlerin konum ve detaylarını yurt dışına servis ettikleri ve kamu güvenliğini tehlikeye atacak koordinasyon faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi.

Çin uydularını uzaya fırlattı: Elon Musk'a rakiplerÇin uydularını uzaya fırlattı: Elon Musk'a rakipler

STARLİNK TERMİNALLERİ VE ELEKTRONİK EKİPMANLAR

Operasyonların en dikkat çekici detayı ise ele geçirilen Starlink uydu terminalleri oldu. İran'da kullanımı yasak olan bu cihazların, internet kısıtlamalarını aşmak ve takibi zorlaştırmak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor. Baskın yapılan adreslerde terminallerin yanı sıra çok sayıda gelişmiş elektronik malzeme ve dijital veri depolama birimine de el konuldu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Dünya
Son Dakika | Müzakereler çöktükten sonra Trump'tan ilk açıklama
Son Dakika | Müzakereler çöktükten sonra Trump'tan ilk açıklama
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 72 bin 329'a yükseldi
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 72 bin 329'a yükseldi