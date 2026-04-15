İran gemileri ablukaya rağmen Hürmüz'den geçti!

ABD’nin İran’a yönelik “deniz ablukası” iddialarıyla bölgede tansiyon yükselirken, Hürmüz Boğazı’nda İran bağlantılı gemilerin konum sistemleri açık şekilde geçiş yaptığı bildirildi. Petrol tankeri ve dökme yük gemisinin İran limanlarına yöneldiği aktarıldı.

ABD’nin İran’a yönelik “deniz ablukası” uygulamasının ardından Ortadoğu’da deniz trafiğine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, Hürmüz Boğazı’nda dikkat çeken yeni hareketlilik yaşandı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran’a ait bir dökme yük gemisinin konum cihazı açık halde bölgeden geçerek Basra Körfezi’nin kuzeyinde yer alan İmam Humeyni Limanı’na doğru ilerlediğini duyurdu. Aynı saatlerde İran bağlantılı bir petrol tankerinin de benzer şekilde boğazdan geçtiği aktarıldı.

Söz konusu geçişler, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı ve İran’a yönelik bir “deniz ablukası süreci başlatıldığı” yönündeki açıklamaların ardından geldi. Trump, İran’a giden hiçbir geminin açık sulardan İran kıyılarına ulaşmasına ya da İran limanlarına demirlemesine izin verilmeyeceğini öne sürmüştü. Bu açıklama, uluslararası deniz ticareti ve enerji sevkiyatının kalbi olarak görülen Hürmüz Boğazı’nda yeni bir gerilim dalgası oluşturdu.

ABD SAVAŞ GEMİLER BÖLGEDE

Bölgede askeri hareketliliğin arttığına ilişkin iddialar da gündeme gelirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), çok sayıda savaş gemisi, savaş uçağı ve 10 binden fazla askerin bölgeye konuşlandırıldığını açıklamıştı. CENTCOM’un bu açıklaması, Washington yönetiminin İran’a yönelik baskıyı artırdığı şeklinde yorumlanmıştı.

EN AZ 2 GEMİ GEÇİŞ YAPTI

Buna karşın denizcilik takip sistemlerinden elde edilen veriler, İran ile bağlantılı olduğu belirtilen en az iki geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçerek İran kara sularına ulaştığını gösterdi. Gemilerin konum sistemlerini aktif şekilde kullanarak geçiş yapması, uluslararası denizcilik güvenliği ve olası askeri gerilim riskleri açısından dikkat çekici bulundu.

Öte yandan İran tarafı, söz konusu geçişleri “olağan deniz trafiği” olarak değerlendirirken, ABD’nin açıklamalarını ise “bölgesel gerilimi tırmandıran siyasi söylemler” olarak nitelendirdi. Taraflar arasında karşılıklı açıklamalar sürerken, Hürmüz Boğazı’ndaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de uluslararası kamuoyunun gündeminde kalması bekleniyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

