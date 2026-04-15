Son Dakika | Türk gemileri Hürmüz Boğazı'ndan çıktı

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk gemilerinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRK GEMİLERİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN ÇIKTI

AKP Grup toplantısı öncesinde basının sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, bölgedeki toplam 15 Türk gemisinden 3'ünün boğazdan ayrıldığını, geriye kalan 12 gemiden 8'inin çıkış talebinde bulunduğunu, 4 geminin ise böyle bir talebinin olmadığını belirtti.

Çıkış talebi iletmeyen gemilerin 2'sinin enerji gemisi, diğer 2'sinin ise gemiler arası taşımacılık yapan gemiler olduğu bilgisini paylaşan Bakan Uraloğlu, çıkış talebi olan 8 geminin bölgeden ayrılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

"Arkadaşlar, Hürmüz Boğazı'nda toplam 15 tane gemimiz vardı. 3 tanesini çıkardık. Geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok. Niye yok? 2 tanesi enerji gemisi, enerji üreten gemisi. 2 tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemi. Dolayısıyla orada zaten faaliyetlerine devam ediyorlar veya edecekler. Çıkma talepleri yok. Geri kalan 8 tane gemimizi çıkarmayla ilgili çalışmaları Dışişleri Bakanlığımız'ın koordinesinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz."

HAKAN FİDAN GÖRÜŞMELERDEKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Hürmüz ile ilgili görüşmelerin ve temasların devam ettiğini bildirdi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin aracılığıyla İran ve ABD arasında olası bir barışın sağlanması amacıyla yürütülen telefon trafiğinin sürdüğü mesajını verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SON DURUM

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Hürmüz Boğazı’ndaki İran limanlarına yönelik askeri abluka resmen başlatıldı. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) hukuk dışı olarak nitelediği operasyon kapsamında Trump, ablukayı ihlal edecek İran hücumbotlarının uyuşturucu kaçakçılarına uygulanan yöntemlerle imha edileceğini açıkladı.

Trump, daha önce sinyallerini verdiği İran limanlarına yönelik kısmi ablukanın ABD ordusu tarafından fiilen başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki İran hücumbotlarına yönelik sert tehditlerde bulunarak, ablukaya yaklaşan gemilerin derhal imha edileceğini belirtti.

Trump, bu operasyonlarda Venezuela açıklarındaki uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullanılan hava saldırısı ve imha yöntemlerinin uygulanacağını ifade etti. Öte yandan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), başlatılan bu askeri ablukanın uluslararası hukuka aykırı olduğu yönünde bir açıklama yayımladı.