İpuçlarını takip eden zengin olabilir: 25 bin dolarlık altın şehirde saklandı

Yayınlanma:
San Francisco sokaklarında 50 bin dolarlık dev hazine avı başlıyor. Witter Coin tarafından düzenlenen organizasyonda, 1851 yapımı nadir altın külçe ve tarihi parçalar kentin mahallelerine gizlendi. Kazı yapmanın yasak olduğu yarışta binlerce kişi, Instagram üzerinden gelecek saatlik ipuçlarıyla paha biçilemez ödüllerin peşine düşecek.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en köklü şehirlerinden San Francisco, 1840’lı yıllardaki tarihi "altın hücumu" ruhunu günümüze taşıyan dev bir organizasyona sahne oluyor.

Şehrin kuruluş temellerini oluşturan maden arayışı tutkusu, Witter Coin tarafından düzenlenen ve toplam değeri 50 bin doları aşan sıra dışı bir hazine avıyla yeniden canlanıyor. 5 bin yıllık kadim bir yerleşim geçmişine sahip olan bölgede, halk bu kez sokaklara gizlenen paha biçilemez antik parçaların peşine düşecek.

1851 tarihli Humbert Slug altın sikkesinin yakın çekim fotoğrafı.

25 BİN DOLAR DEĞERİNDE SEKİZGEN ALTIN KÜLÇE

Büyük ödülün hikayesi ise nümismatik dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Popular Science'nin haberine göre, hazine avcılarının ana hedefi, yaklaşık 25 bin dolar değerindeki oldukça nadir bulunan 1851 yapımı altın parça olacak.

Humbert Slug adıyla bilinen bu sekizgen eser, klasik bir bozuk para olmanın ötesinde Augustus Humbert tarafından basılmış özel bir külçe niteliği taşıyor. Üzerinde kayalıkta duran kel kartal figürü bulunan bu 50 dolarlık tarihi parça, tam 2,5 ons altın içeriğiyle türünün en büyük örnekleri arasında gösteriliyor.

ADIM ADIM SERVETE GİDEN YOL: SAATLİK İPUÇLARI GELECEK

Hazineyi bulmak isteyenler için maraton 25 Nisan Cumartesi günü start alacak. Witter Gold CEO'su Seth Chandler, kentin tarihine kök salmış bu etkinlikle San Francisco’nun kuruluş felsefesini onurlandırmak istediklerini belirtti.

Etkinlik günü Instagram üzerinden yayınlanacak saatlik ipuçları sayesinde katılımcılar; ana ödülün yanı sıra 9 farklı tarihi koleksiyonluk parçanın gizlendiği yerleri tespit etmeye çalışacak.

KAZMA KÜREK YASAK, SADECE DİKKAT VE ZEKA

Halkın yoğun ilgi göstermesi beklenen bu büyük organizasyonda kurallar oldukça net bir şekilde belirlendi. San Francisco’nun sembolik mahallelerine yerleştirilen hazinelere ulaşmak için herhangi bir mülke izinsiz girmek veya kazı çalışması yapmak kesinlikle yasaklandı.

Hazine avcıları, sadece yayınlanan bilgileri analiz ederek ve şehrin kültürel dokusunu tarayarak bu değerli parçalara ulaşabilecek. 1847’de sadece 470 kişinin yaşadığı kasabadan bugünün metropolüne uzanan bu heyecan, binlerce kişiyi sokaklara dökecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

