ABD ablukası sonrası İran'dan sessiz plan: Hürmüz'de sevkiyatlar durabilir

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı abluka gerilimi tırmandırırken, İran’ın petrol sevkiyatlarını geçici olarak durdurmayı değerlendirdiği iddiası gündeme geldi. Bu hamlenin, olası müzakereleri riske atmadan Washington’un adımlarını test etmeme stratejisinin parçası olabileceği belirtiliyor.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yeni bir kırılma noktasına ulaştı. ABD’nin bölgedeki deniz trafiğine yönelik abluka uygulaması sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Amerikan merkezli Bloomberg’in, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İran yönetimi, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol ve enerji sevkiyatlarını geçici olarak durdurma seçeneğini masaya aldı.

ASKERİ GERİLİMİ DÜŞÜRME HEDEFİ

Haberde, Tahran’ın bu adımı doğrudan bir geri çekilme olarak değil, stratejik bir “bekle-gör” hamlesi olarak değerlendirdiği ifade edildi. İran’ın, ABD’nin uyguladığı ablukayı açık şekilde test etmekten kaçınmak ve askeri gerilimi daha da artırmamak istediği vurgulanıyor.

MÜZAKERE SÜRECİ SEBEPLER ARASINDA

Kaynaklara göre bu olası kararın arkasındaki en önemli nedenlerden biri de diplomatik sürecin korunması. ABD ile İran arasında bu hafta yeni bir yüz yüze görüşme yapılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü biliniyor. İran’ın sevkiyatları geçici olarak durdurmasının, müzakere sürecini sabote edecek doğrudan bir çatışma riskini azaltmayı hedeflediği değerlendirildi.

Öte yandan uzmanlar, böyle bir adımın küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nın, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği kritik bir geçiş noktası olması nedeniyle İran’ın atacağı her adımın sadece bölgesel değil, küresel ekonomik etkiler doğurması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

