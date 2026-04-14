Hürmüz sonrası Körfez’de yeni kriz senaryosu! Suudi Arabistan’dan ABD’ye “masaya dön” çağrısı

Suudi Arabistan yönetiminin, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukasının bölgesel krizi derinleştireceği endişesiyle Washington’a “geri adım at ve müzakereye dön” mesajı ilettiği öne sürüldü. Riyad’ın özellikle İran’ın Babülmendep Boğazı üzerinden verebileceği olası karşılıktan kaygı duyduğu belirtiliyor.

Körfez’de tansiyon yükselirken, Suudi Arabistan’ın ABD’ye yönelik dikkat çekici bir diplomatik çağrıda bulunduğu iddia edildi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Riyad yönetimi, Washington’dan Hürmüz Boğazı’na uygulanan deniz ablukasını kaldırmasını ve İran ile yeniden müzakere sürecine dönmesini talep etti.

İddialara göre Suudi yetkililer, mevcut askeri ve ekonomik baskı politikasının kontrol edilemeyen bir bölgesel krize dönüşmesinden endişe ediyor. Özellikle İran’ın misilleme olarak Babülmendep Boğazı’nı hedef alabileceği ihtimali, Riyad’ın en büyük kaygıları arasında yer alıyor.

BABÜLMENDEP'İN KAPANMA İHTİMALİ

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin ardından küresel enerji akışında kritik bir alternatif haline gelen Babülmendep, Kızıldeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan stratejik bir geçit olarak öne çıkıyor. Bu hat üzerinden sağlanan erişim, aynı zamanda Süveyş Kanalı aracılığıyla Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin ana damarlarından birini oluşturuyor.

Ancak söz konusu boğazın güvenliği de tartışmalı. Yemen’de etkin olan ve İran’a yakınlığıyla bilinen Husiler, daha önce bölgedeki ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlemiş, özellikle Gazze savaşı sürecinde İsrail bağlantılı olduğu düşünülen sevkiyatları hedef almıştı. Bu durum, Babülmendep’in de fiilen kapanabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

ENERJİ KRİZİ BÜYÜYEBİLİR

Öte yandan Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaların küresel piyasalara etkisi de sert oldu. Günlük yaklaşık 13 milyon varillik petrol akışının sekteye uğraması, fiyatların hızla yükselmesine neden olurken, enerji piyasalarında dalgalanma derinleşti.

Uzmanlar, Hürmüz ve Babülmendep’in aynı anda risk altına girmesi durumunda, küresel ticaretin ciddi bir darboğaza girebileceği ve enerji krizinin daha da büyüyebileceği uyarısında bulundu. Riyad’ın diplomatik girişimi de bu senaryonun önüne geçme çabası olarak yorumlandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

