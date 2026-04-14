Hürmüz gerilimi sonrası ABD'den dikkat çeken rota değişikliği! Dev uçak gemisi Afrika'yı dolaşıyor

ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma adımları kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. USS George H.W. Bush (CVN-77) adlı uçak gemisinin, bölgeye ulaşmak için alışılmış deniz güzergâhını kullanmak yerine Afrika kıtasını dolaşarak Umman Denizi’ne ilerlediği öne sürüldü.

Çin ABD'nin Hürmüz ablukasını deldi! 12 saat bile dolmamıştı

United States Naval Institute (USNI) tarafından ismi açıklanmayan iki savunma yetkilisine dayandırılan haberde, söz konusu rota değişikliğinin özellikle güvenlik riskleri nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Buna göre geminin, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı üzerinden geçmekten kaçındığı ifade edildi.

DİĞER GEMİLER DE EŞLİK EDECEK

USS George H.W. Bush’a, USS Donald Cook (DDG-75), USS Mason (DDG-87), USS Ross (DDG-71) ve USNS Arctic (TAOE-8) gibi savaş ve destek gemilerinin eşlik ettiği bildirildi. Söz konusu filonun, Umman Denizi’nde konuşlu ABD deniz unsurlarıyla birleşmeye hazırlandığı aktarıldı.

ABD HÜRMÜZ'DE ABLUKA BAŞLATMIŞTI

Gelişmenin, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası kararının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’da yürütülen diplomatik temasların sonuçsuz kalmasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nı hedef alan bir abluka sürecinin başlatılacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına giriş-çıkış yapan tüm gemilere yönelik deniz ablukasının yürürlüğe girdiğini bildirmişti.

ASKERİ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Uzmanlara göre ABD’nin rota değişikliği kararı, yalnızca askeri bir tercih değil, aynı zamanda bölgedeki artan tehdit algısının da bir yansıması. Özellikle Kızıldeniz hattında son dönemde yaşanan güvenlik riskleri, Washington’un daha uzun ancak daha kontrollü bir güzergâhı tercih etmesine neden olmuş olabilir.

ABD donanmasının bölgeye üçüncü uçak gemisini göndermesiyle birlikte, Ortadoğu’daki askeri dengelerin daha da hassas hale gelmesi bekleniyor. Gözler şimdi, bu hamlenin İran’ın atacağı karşı adımları nasıl etkileyeceğine çevrilmiş durumda. (AA)