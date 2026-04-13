Sayı sayı aynı basıldı: Koleksiyoncular bu hataya 7 milyon TL veriyor

Hatalı basılan banknotlar, nümizmatik dünyasında tesadüflerin nasıl servete dönüşebileceğinin en somut örneklerinden biri. Özellikle koleksiyoncuların radarında olan "ikiz" banknotlar, günümüzde nadirlik değerleri nedeniyle on binlerce Euro'ya alıcı bulabiliyor.

İKİZ BANKNOTLAR DEĞER KAZANDI

Koleksiyonculuk tutkusunun modern bir yansıması olan nümizmatik, bugünlerde nadir bulunan 1 dolarlık banknotlar üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu ilginin odağında ise "ikiz" olarak adlandırılan ve aynı seri numarasına sahip olan hatalı basımlar yer alıyor.

BASIM BASIM HATA YAPILDI

Normal şartlarda her banknotun benzersiz bir seri numarasına sahip olması gerekirken, bu özel durumda bir üretim hatası yaşandığı belirtildi. Aynı siparişin iki farklı kuruma eş zamanlı verilmesi sonucunda, bazı banknotlar aynı seri numarasını taşıyacak şekilde basıldı.

12 MİLYON BANKNOTTA BÜYÜK KARIŞIKLIK

Hatalı seride yaklaşık 12,8 milyon banknotun üretildiği tahmin ediliyor. Uzmanların verilerine göre, bu ikiz banknotların kondisyonu (fiziksel durumu) ne kadar iyiyse piyasa değerleri o kadar yükseliyor.

Birbirinin aynısı seri numarasına sahip bir çift banknotun değeri, 20.000 Euro (1.044.803 TL) ile 150.000 Euro (7.836.513 TL) arasında alıcı bulabiliyor.

BASKI HATALARI HAYAT DEĞİŞTİREBİLİR

Baskı hataları ve sınırlı üretim serileri, bir banknotu sadece bir ödeme aracı olmaktan çıkarıp kıymetli bir yatırım objesine dönüştürüyor. Uzmanlar, turistik gezilerden kalan veya cüzdan köşelerinde unutulan 1 dolarlık banknotların seri numaralarını kontrol edin uyarısı yaptı.