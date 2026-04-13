Tarlada tesadüfen bulundu! Sadece elit tabaka takabiliyor

Bir tarlada tesadüfen bulunan bin yıllık yüzük, arkeoloji dünyasında dikkat çeken yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Araştırmacı Rafal Wesolowski tarafından keşfedilen eser, uzmanlara göre erken ortaçağ dönemine ait elit bir takı geleneğinin önemli örneklerinden biri olabilir.

TARLADA TESADÜFEN BULUNDU

İlk incelemelere göre yüzük, uzun süre toprak altında kaldıktan sonra gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, eserin yalnızca bir süs eşyası olmadığını, aynı zamanda dönemin inanç sisteminde koruyucu tılsım olarak kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

ÜZERİNDE SİHİR FORMÜLLERİ BULUNDU

Heritagedaily.com tarafından aktarılan bilgilere göre arkeologlar, yüzüğü Britanya Müzesi’nde bulunan Kingmoor yüzüğü ile karşılaştırıyor. Bu tür eserlerde isim yerine, dönemin inançlarına göre koruyucu işlev gördüğüne inanılan sihirli runik yazıların yer aldığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu yazıların hastalık, nazar ve savaşta başarısızlık gibi durumlara karşı koruma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

SADECE SEÇKİNLERİN PARMAĞINA TAKABİLDİĞİ O YÜZÜK

Yapılan teknik analizlerde yüzüğün işçilik detaylarının Whitley Hill yüzüğü ile büyük benzerlik taşıdığı tespit edildi. Bu benzerlik, 8 ile 10’uncu yüzyıllar arasında yalnızca üst sınıfın erişebildiği özel bir mücevher geleneğine işaret ediyor.

Taşınabilir Antik Eserler Servisi yetkilisi Lisa Brandl, eserin işçilik kalitesinin dönemin seçkin zanaatkârlarına ait olabileceğini belirtti.

Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek

KAYIP ARİSTOKRAT YERLEŞİMİNİN İZİ BULUNDU

Aynı bölgede gümüş yüzükle birlikte Anglo Sakson dönemine ait bir toka da bulundu. Uzmanlar, bu buluntuların Quadring bölgesinde daha önce tespit edilmemiş üst sınıfa ait bir yerleşimin varlığına işaret edebileceğini değerlendiriyor.

Eserlerin gerekli kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından müze koleksiyonuna dahil edilmesi bekleniyor.