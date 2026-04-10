İnsansız taksiler arıza yaptı: Yolcular trafikte mahsur kaldı

İnsansız taksiler arıza yaptı: Yolcular trafikte mahsur kaldı
Çin'in Wuhan kentinde 31 Mart gecesi Baidu'nun Apollo Go hizmetine ait 100'den fazla sürücüsüz taksi aynı anda devre dışı kaldı. Araçlarda mahsur kalan bazı yolcular 90 dakika boyunca dışarı çıkamadı. Şirket arızayı "muhtemel sistem arızası" olarak tanımlarken merkezi yönetim altyapısının tek noktadan çöküşe ne kadar açık olduğu tartışmaya açıldı.

Çin'in Wuhan kentinde 31 Mart gecesi 100'den fazla sürücüsüz taksi aynı anda devre dışı kaldı. Araçların tamamı, Çinli teknoloji devi Baidu'nun işlettiği Apollo Go (蘿蔔快跑) adlı insansız otonom taksi hizmetine ait.

YOLCULAR ARAÇLARIN İÇİNDE MAHSUR KALDI

Wuhan Belediyesi Trafik Yönetim Bürosu'na göre saat 20.57'den itibaren kentteki sürücüsüz taksilerin durduğuna dair ihbarlar gelmeye başladı. Araçların bir kısmında yolcular kapıları açamadı, bir kısmında ise yoğun trafiğin ortasında kalan yolcular dışarı çıkmaya cesaret edemedi. Bazı yolcular 90 dakikaya kadar araçların içinde mahsur kaldı.

Sosyal medyada deneyimini paylaşan bir yolcu, müşteri hizmetlerine defalarca ulaşmaya çalıştığını ancak başta hiç bağlanamadığını anlattı. Bağlandığında ise her seferinde uzman gönderildiği yanıtını aldığını, saat 22.30'dan sonra kurtarma talebinin iptal edildiğini ve bir üst geçitte hafriyat kamyonlarının arasında yalnız bırakıldığını belirtti.

Kadın sonunda kurtarıldı, ancak Apollo Go'nun müşteri hizmetlerini gerçek bir acil durum prosedürü yerine işe yaramaz yanıtlar vermekle eleştirdi.

NEDEN HEPSİ AYNI ANDA DURDU?

Sosyal medyada paylaşılan videolar, Wuhan'ın farklı noktalarında sinyal lambaları yanıp sönen sürücüsüz taksileri gösterdi. Bazı araçlar diğer araçlarla hafif temaslar yaşadı, ancak yaralanan olmadı.

Apollo Go, olayı "muhtemel bir sistem arızası" olarak tanımladı ve ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Şirketin basın açıklamasında soruşturmanın ön bulgularının bir sistem arızasına işaret ettiği belirtildi.

Arızanın aynı anda bu kadar çok aracı etkilemesinin nedeni, Apollo Go'nun merkezi yönetim sistemiyle ilgili. Her aracın kendi yerleşik sistemi olmasına rağmen tüm robotaksiler merkezi bir platformdan da yönetiliyor. Bu yapı, merkezi sistemde yaşanan herhangi bir aksaklığın o anda trafikte olan tüm araçlara aynı anda yansıması anlamına geliyor.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Olay ciddi bir kaza veya yaralanmaya yol açmasa da insansız taksilerin güvenliğine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Merkezi bir sistemin tek bir arızayla yüzlerce aracı aynı anda devre dışı bırakabilmesi, otonom ulaşım teknolojisinin altyapısal zafiyetlerini gözler önüne serdi.

Soruşturma sürüyor, ancak Baidu'nun kamuoyuyla fazla ayrıntı paylaşması beklenmiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

