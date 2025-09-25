İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Irak'ta ordudan mezun olan kadın askerler, ailelerin ve kameraların önünde yılan ve güvercinleri canlı canlı ağızlarıyla parçalayarak yedi. İnsanlık dışı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Irak'ta ordudan mezun olan kadınların, mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri, izleyenlerin büyük tepkisini topladı.

yeni-psd-8.jpg

YILAN VE GÜVERCİNLERİ CANLI CANLI YEDİLER

Görüntülerde mezun kadınlar, törende yılan ve güvercinleri kameraların önünde canlı canlı parçalayarak yedi.

Askerlerin bunu ailelerinin gözü önünde neden yaptıklarına dair bir açıklama bulunmazken, sözde fiziksel ve mental dayanıklılıklarını göstermek amacıyla bu insanlığa sığmayan hareketleri yapmış olabilecekleri değerlendiriliyor.

yeni-psd-9.jpg

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Görüntüler sosyal medyada viral olurken, kullanıcıların büyük çoğunluğu söz konusu vahşete tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

