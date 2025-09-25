İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Irak'ta ordudan mezun olan kadın askerler, ailelerin ve kameraların önünde yılan ve güvercinleri canlı canlı ağızlarıyla parçalayarak yedi. İnsanlık dışı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
Irak'ta ordudan mezun olan kadınların, mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri, izleyenlerin büyük tepkisini topladı.
YILAN VE GÜVERCİNLERİ CANLI CANLI YEDİLER
Görüntülerde mezun kadınlar, törende yılan ve güvercinleri kameraların önünde canlı canlı parçalayarak yedi.
Askerlerin bunu ailelerinin gözü önünde neden yaptıklarına dair bir açıklama bulunmazken, sözde fiziksel ve mental dayanıklılıklarını göstermek amacıyla bu insanlığa sığmayan hareketleri yapmış olabilecekleri değerlendiriliyor.
GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI
Görüntüler sosyal medyada viral olurken, kullanıcıların büyük çoğunluğu söz konusu vahşete tepki gösterdi.