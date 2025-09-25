İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi

Irak'ta ordudan mezun olan kadınların, mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri, izleyenlerin büyük tepkisini topladı.

YILAN VE GÜVERCİNLERİ CANLI CANLI YEDİLER

Görüntülerde mezun kadınlar, törende yılan ve güvercinleri kameraların önünde canlı canlı parçalayarak yedi.

Askerlerin bunu ailelerinin gözü önünde neden yaptıklarına dair bir açıklama bulunmazken, sözde fiziksel ve mental dayanıklılıklarını göstermek amacıyla bu insanlığa sığmayan hareketleri yapmış olabilecekleri değerlendiriliyor.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Görüntüler sosyal medyada viral olurken, kullanıcıların büyük çoğunluğu söz konusu vahşete tepki gösterdi.