İngiltere’den tarihi adım: Filistin resmen tanındı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin Devleti’ni tanıma kararını yazılı bir mektupla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a bildirdi. “Bu tarihi adım, Filistin halkının devlet kurma hakkına verdiğimiz güçlü desteği ortaya koyuyor” ifadelerini kullanan Starmer, iki devletli çözümün Orta Doğu’da kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olduğunun altını çizdi.

Filistin yönetiminin reform sürecine işaret eden Starmer, Abbas’ın bu yöndeki taahhütlerini takdir ettiklerini belirterek, “Filistin Devleti’nin inşası için atacağınız adımlara destek vereceğim” dedi.

İngiltere’nin bölgedeki tarihi sorumluluklarına da değinen Başbakan, 1917’de yayımlanan Balfour Deklarasyonu’na atıfta bulunarak, Starmer, İngiltere'nin Orta Doğu'da tarihi bir rolü olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Britanya, 1917'de Yahudiler için bir yurt ilkesini desteklemiş, Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına hiçbir şekilde zarar verilemeyeceğini belirtmiştir. Bugün bu kararı alarak İngiltere'nin Filistin halkı için bir Filistin Devleti'ne olan bağlılığını, Filistinliler ve İsrailliler için yan yana, barış ve güven içinde yaşadığı iki devleti bir çözüme olan kalıcı desteğimizi yineliyorum. İngiltere ve Filistin halkları arasında yeni bir dostluk ve işbirliği dönemini dört gözle bekliyoruz."

Starmer, ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper’ın Filistinli mevkidaşıyla diplomatik ilişkileri ilerletmek için temaslarda bulunacağını kaydederek, “Filistin ile yapıcı ve yakın bir ortaklık dönemi başlatmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.