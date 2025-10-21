İngiltere duyurdu: Terör listesinden çıkarıldı

Yayınlanma:
İngiltere, terör örgütü listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) listeden çıkarıldığını bildirdi.

İngiltere Heyet Tahrir Şam (HTŞ) silahlı örgütünü İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama ile yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarıldığına ilişkin kararını duyurdu.

Kararın, Suriye'de Beşar Esad döneminin bitmesiyle kurulan hükümet ile daha yakın ilişkiler kurulması ve terörle mücadele, göç ve kimyasal silahların imhası gibi İngiltere'nin dış ve iç politika önceliklerini desteklemek anlamına geleceği vurgulandı.

Açıklamada, "HTŞ'nin listeden çıkarılması, geçen aralıkta Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki güçlerin, Esed rejimini devirmesinden bu yana Suriye'de yaşanan önemli gelişmelere İngiltere’nin verdiği yanıtın bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

Servis şoförünü katletmişlerdi! IŞİD sempatizanı aile Türkiye'ye Fransa’dan gelmişServis şoförünü katletmişlerdi! IŞİD sempatizanı aile Türkiye'ye Fransa’dan gelmiş

Terör örgütü IŞİD'in, Suriye'de önemli tehdit olmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, IŞİD'in yönelik yasağın kaldırılmasının, Suriye'de yeni hükümetin, DEAŞ karşıtı misyona katılımını destekleyeceği ve dolayısıyla İngiltere'ye yönelik tehdidi azaltacağı kaydedildi.

İngiltere, 24 Nisan'da Suriye'de Savunma ve İçişleri bakanlıkları da dahil olmak üzere 12 kurum ve kuruluşlara yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

