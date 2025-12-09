İngiltere alarma geçti: Maymun Çiçeği'nin yeni varyantı ortaya çıktı

İngiltere’de, yakın zamanda Asya'ya seyahat eden bir kişide, ‘maymun çiçeği’ virüsünün yeni bir varyantı tespit edildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede yakın zamanda Asya'ya seyahat etmiş bir kişide, halk arasında "maymun çiçeği" olarak bilinen mpox virüsünün yeni bir varyantı tespit edildi.

Açıklamada, belirlenen yeni varyantın gen diziliminde, "Clade Ib" ve "Clade IIb" türlerine ait genetik özelliklerin bir arada bulunduğu ifade edildi.

"MPOX, ÇOĞU KİŞİ İÇİN HAFİF OLSA DA ŞİDDETLİ DE OLABİLİR"

Her iki Clade’ın da dolaşımda olduğu göz önüne alındığında bunun beklenen bir durum olduğu aktarılan açıklamada, mpox virüsünün evrimleşme potansiyelinin devam ettiği ve genomik izlemenin önemi vurgulandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan UKHSA Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Bölüm Başkanı Dr. Katy Sinka, “Genomik testlerimiz sayesinde bu yeni mpox türünü tespit edebildik. Virüslerin evrim geçirmesi normaldir ve daha ileri analizler mpox'un nasıl değiştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Mpox, çoğu kişi için hafif olsa da şiddetli de olabilir. Aşı olmak, hastalığa karşı kendinizi korumak için kanıtlanmış etkili bir yoldur, bu nedenle uygunsanız aşı olmayı unutmayın” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

